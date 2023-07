Passauer Familie kämpft mit Schlangen im eigenen Garten

Komposthaufen für Schlangen attraktiv

Schlangen in Wohnsiedlungen – das kommt gar nicht so selten vor, berichten Experten. Der Grund: Durch Straßenbau und stetig wachsende Wohn- und Gewerbegebiete wird die natürliche Umgebung der Tiere kleiner. Sie finden immer weniger Nahrung. So werden naturnahe Gärten mit offenen Komposthaufen und Gartenteichen attraktiv. Im Kompost lassen sich gut Eier ablegen, im Teich kann die Ringelnatter einen kleinen Goldfisch schnappen. "Hier finden sie paradoxerweise die besten Bedingungen", sagt Daniel Renner, Reptilien-Experte beim Bund Naturschutz im Landkreis Rottal-Inn.

Dass Schlangen in Gärten leben, ist vor allem im Passauer Land keine Seltenheit. Die Region ist die reptilienreichste in ganz Deutschland. Vier Eidechsen- und drei Schlangenarten leben in den Donauleiten, darunter Smaragdeidechsen und Äskulapnattern. Beide Arten sind in Deutschland extrem selten.

Konfrontationstherapie kann helfen

Besuche bei verängstigten Menschen sind für Gudrun Dentler daher keine Seltenheit. Sie versucht, den Leuten möglichst genau zu erklären, wie Schlangen leben, um ihnen die Angst zu nehmen. Denn wer weiß, dass die Schlingnatter zum Beispiel etwas langsamer als die Ringelnatter reagiert und bei Begegnungen mit Menschen nicht sofort flüchtet, kann entspannter damit umgehen, glaubt die Expertin.

Dentler packt Fotos aus, erklärt, welche Schlange welche Musterung hat, sie gibt Elke Wendl eine Schlangenhaut zum Anfassen. Und sie hat auch ein lebendes Exemplar dabei: eine Äskulapnatter, die Kollege Claus Jacobs am Straßenrand gerettet hatte. Aus einer Entfernung von etwa fünf Metern schaut Elke Wendl zu, wie Dentler und Jacobs die Schlange aus einem Stoffbeutel herausnehmen. Das Tier bäumt sich auf und windet sich hin und her. Nach wenigen Sekunden steckt Dentler sie wieder zurück in den Beutel. "Schauen Sie, die Schlange hat nicht gebissen. Das sind friedliche Tiere. Die haben mehr Angst vor dem Menschen, als wir vor ihnen haben sollten", sagt Jacobs.

Stein-Terrassen sind für Schlangen zu heiß

Elke Wendl muss mit den Schlangen auskommen. Was sie aber machen kann: Die Holzdielen auf der Terrasse wegreißen und neue so verlegen, dass es keine Zwischenräume mehr gibt, durch die die Schlangen herauskommen könnten.

Eine Alternative wäre laut Dentler auch eine Terrasse aus Stein. Auf Stein-Fliesen ist es Schlangen im Sommer zu heiß. "Das beruhigt mich. Dann hätte ich zumindest die Terrasse für mich", sagt Wendl. Einen Tag, nachdem sie die Experten in ihrem Garten zu Besuch hatte, meldet sie sich wieder und sagt: "Ich war in meinem Garten und bin relativ entspannt auf der Terrasse gesessen. Ich glaube, das hat mir mehr gebracht, als ich gedacht habe."