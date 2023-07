"Heul nicht so laut!": Streit um Kritik an Elterngeld-Plänen

Die Pläne der Bundesregierung, die Grenze für den Bezug des Elterngeldes von 300.000 Euro auf 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen zu reduzieren, sorgen für Streit im Netz. Und das entlang eher ungewöhnlicher Linien, nämlich unter Menschen, denen allen laut eigener Darstellung allen Gleichberechtigung und Feminismus am Herzen liegen: Während die einen allerdings in den Kürzungsplänen einen Rückschritt in diesem Kampf sehen, der die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefährde, befinden andere deren Kritik als abgehoben und elitär.

"Die Elterngeld-Streichung ist ein katastrophales Signal gegen Kinder, gegen die partnerschaftliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie und gegen die Chancengerechtigkeit von Männern und Frauen - all das ist kein Fortschritt, sondern ein massiver Rückschritt!", schrieb etwa die Unternehmerin Verena Pausder in einem Instagram-Post. Die Kürzung sei "ein Schlag ins Gesicht für all die hart arbeitenden Paare in Deutschland". Das beträfe "nicht nur eine elitäre Minderheit, sondern genau die Mitte unserer Gesellschaft". Pausder hat daher eine Petition mit dem Titel "NEIN zur Elterngeld-Streichung" gestartet, die daraufhin von zahlreichen Influencern und reichweitenstarken Account wie etwa "Echtemamas" geteilt wurde. Am Donnerstagmittag hatten bereits 487.175 Menschen unterzeichnet.