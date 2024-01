Photovoltaik in der Altstadt: Wasserburgs Ampel-System kommt an

Das Solarblech auf dem Dach von Helmut Grundner ist bereits verlegt. Der Wasserburger Spenglermeister Robert Weinzierl war anfangs skeptisch: Denn er verarbeitet normalerweise weiches Blech – die Paneele aber bestehen aus hartem Stahlblech. Er habe es sich schwieriger vorgestellt, sagt Weinzierl. "Es hat wirklich ganz normal mit der Spenglerarbeit zu tun, ist Falztechnik, und die Verbindungen sind auch weitgehend so, wie man es machen kann. Also, finde ich gut!", lautet das Fazit des Spenglermeisters.

Altstadt mittels Ampel-System in verschiedene Zonen unterteilt

Mit dem Wissen um die neuen Techniken ist in Wasserburg eine neue Gestaltungssatzung entstanden. Sie macht für Bauherren auf einen Blick ersichtlich, wo in der Stadt was möglich ist. Im September des vergangenen Jahres trat sie in Kraft. Die Stadt wurde dafür in verschiedene Zonen eingeteilt. "Es ist wie ein Ampelsystem: Wir haben also Rot – Burg und Kirche –, da gehen keine Solaranlagen", erklärt Stadtbaumeisterin Herrmann. "Aber im orangen Bereich gehen gut gestaltete Solaranlagen mit Bahnenstruktur und farblicher Anpassung. Auf den gelben Bereichen gehen angepasste Anlagen, und auf den grünen ist so gut wie alles möglich." Acht Anträge für Solaranlagen seien seitdem eingegangen – "die sind alle ohne Probleme durchgegangen".

Offenbar ist das Ganze auch für andere Städte überzeugend: So hat auch die Stadt Burghausen an der Salzach die Satzung im Wesentlichen übernommen. Weitere Städte interessieren sich dafür. Und Bauunternehmer Grundner hofft, dass sein zukunftsweisendes Energiekonzept mit Solarblech und Wärmepumpe ein großes Plus bei der Vermietung der geplanten acht Wohneinheiten in dem Haus in der Wasserburger Altstadt darstellt.