Großputz auf dem Dach: Muss man Photovoltaikanlagen reinigen?

Dass etwas nicht stimmt mit seiner PV-Anlage, hat Hans Amann aus Herrngiersdorf im Landkreis Kelheim bemerkt. Ungefähr zehn Prozent weniger eingespeister Strom, das macht sich finanziell bemerkbar. Seine Dach-Anlage auf einem Holzstadel ist 13 Jahre alt und wirtschaftlich lukrativ.

Sonnenstrom boomt in Bayern

Im vergangenen Jahr haben erneuerbare Energien erstmals mehr als die Hälfte des Bruttostromverbrauchs in Deutschland gedeckt. In Bayern gab es einen Rekord-Zuwachs bei Photovoltaik. Noch bis Ende des Monats können Besitzer von Photovoltaik-Anlagen ihre Zählerstände für die Jahresabrechnung melden. Das ist Voraussetzung dafür, um Geld für den eingespeisten Strom zu bekommen. "PV-Anlagen funktionieren zuverlässig und sind wartungsarm", sagt Hans Stanglmair, Vorsitzender der Solarfreunde Moosburg e. V. Aber es handle sich dabei um technische Anlagen. "Da ist nicht auszuschließen, dass auch mal ein Modul ausfällt", so der Energieberater.

Die Anlage von Landwirt Hans Amann ist aber nicht defekt. Über die Jahre hat sich einfach nur gehörig Schmutz auf der Glasoberfläche angesammelt. Außerdem Flechtenbewuchs. Der Anlagen-Besitzer entschließt sich für eine professionelle Reinigung. Kostenpunkt: 400 Euro.