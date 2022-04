Photovoltaik in der Altstadt: Modellprojekt in Wasserburg am Inn

Photovoltaik auf dem Ziegeldach

Auch für die Ziegeldächer der Altstadt wird eine Lösung gesucht, denn die zweite Komponente des Wasserburger Modellprojekts sind Solarziegel. Dabei handelt es sich um eine recht neue Technologie, erklärt Stadtbaumeisterin Mechthild Herrmann. Jeder Ziegel sei eine kleine Solaranlage für sich, letztendlich seien alle miteinander verkabelt. Interessant seien die Ergebnisse hinsichtlich Effizienz und Finanzierbarkeit.

Vier Projekte insgesamt

Neben den Solarfolien und Solarziegeln untersucht das Wasserburger Modellprojekt noch zwei weitere Komponenten: Photovoltaik mit Speichermöglichkeit und innovativer Heizung sowie ein kleines Nahwärmenetz für zwei Altstadthäuser nebeneinander. Hier war zuerst ein Blockheizkraftwerk mit Gas geplant, was nun aus aktuellen Gründen abgeändert werden muss. Für alle vier Projekte wurden unter sechzehn Bewerbern bereits vier Teilnehmer ausgesucht. Zum Sommer hin sollen die Solarprojekte installiert werden.

Landesamt für Denkmalpflege begleitet Modellprojekt

Am Ende könnte eine neue Gestaltungssatzung für Wasserburg am Inn herauskommen und weitere Lösungen für Bayerns Altstädte im Allgemeinen. "Was in Wasserburg funktioniert, funktioniert unter Denkmalgesichtspunkten eigentlich in jeder anderen Stadt auch", meint der Leiter des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, Professor Mathias Pfeil. Somit sei das Wasserburger Modellprojekt beispielhaft. Das Interessante sei, dass man die verschiedenen technischen Lösungen im Vergleich sehe, die dann natürlich auch unter Kostengesichtspunkt zu bewerten seien. Ende des Jahres erhofft sich Pfeil hier konkrete Ergebnisse.