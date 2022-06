Pfingst-Wandertipps für Familien

Aufstieg: Los geht es vom Parkplatz der Hochries-Talstation und es ist gerade mal eine gemütliche halbe Stunde Gehzeit bis zur Käser-Alm.

Deutschlands höchstgelegene Schauhöhle ist am Wendelstein

82 Stufen führen nach unten in die Wendelsteinhöhle und eine warme Jacke ist dringend zu empfehlen, denn in der Höhle hat es nur 3 Grad. Die Wendelsteinhöhle ist immerhin Deutschlands höchstgelegener Schauhöhle. Am Pfingstmontag, am 6. Juni, findet dort anlässlich des "Internationalen Tags der Höhlen" ein Aktionstags statt. Der Eintritt ist frei und Höhlenforscher begleiten die Besucher fachkundig durchs Berginnere. Für Kinder gibt es ein Höhlenquiz und die Bergwacht München simuliert die Rettung am Berg.