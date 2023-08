Pfefferspray-Attacke in Nürnberger Regionalbahn: 15 Verletzte

Vier bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag in einer Regionalbahn in Nürnberg Pfefferspray versprüht. Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof Nürnberg-Ost. Wie die zuständige Bundespolizei mitteilte, erlitten mindestens 15 Fahrgäste dadurch Atem– und Augenreizungen. Eine Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst sei aber nicht erforderlich gewesen, heißt es. Die Reisenden konnten ihre Fahrt zum Flughafen fortsetzen.

Überwachungskamera wird ausgewertet

Die Fahndung nach den zwei Männern und zwei Frauen blieb bislang erfolglos. Sie waren in Richtung Nürnberger Stadtgebiet geflüchtet. Die Bilder von der Überwachungskamera in der Regionalbahn werden derzeit noch ausgewertet. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Pfefferspray-Attacke auch in München

Erst vor wenigen Tagen gab es in München einen ähnlichen Fall. Bei einem Streit mit Pfefferspray in einer Münchner U-Bahn waren am 4. August fünf Menschen leicht verletzt worden, wie die Polizei berichtete. Demnach war ein Fahrgast mit einem anderen in Streit geraten. Als ein 58-Jähriger dazukam, habe der bislang unbekannte Täter ihm das Reizspray ins Gesicht gesprüht. Der Mann kam in ein Krankenhaus.