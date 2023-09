Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Unbekannter verletzt Schüler an Fürther Schule mit Reizgas

An einer Realschule in Fürth ist es am Freitagnachmittag zu einem größeren Einsatz für Polizei und Rettungsdienst gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter ein Pfeffer- oder Tierabwehrspray versprüht. Mehrere Schüler wurden verletzt.