Fast an Pfannkuchen erstickt: Polizisten retten Zweijährigen

In Schweinfurt ist ein zweijähriger Junge beinahe an einem Pfannkuchen erstickt. Ein Stück davon hatte sich in seinem Hals quergestellt. Polizisten eilten gerade noch rechtzeitig zur Hilfe.