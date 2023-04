Erste Hilfe für Kinder: Wundversorgung und Notruf absetzen

Heide Sieber hat heute Susi in den Kindergarten in Kürn bei Bernhardswald im Landkreis Regensburg mitgebracht. Susi ist eine Handpuppe, die sich verletzt hat. Jetzt muss es schnell gehen. Der Rettungsdienst muss her. Die dafür notwendige Nummer wissen die Kinder schon, mit einem Merkspruch geht es aber noch leichter: "1 plus 1 gleich 2 – Hilfe eilt herbei", übt Sieber mit den Kindern. Acht Vorschulkinder werden heute im Johanniter-Kindergarten zu "Ersthelfern von morgen". Zuerst klärt Kursleiterin Heide Sieber, welche Infos die Kleinen beim Notruf absetzen nicht vergessen dürfen. Die Kinder kommen schnell drauf: Wo befindet sich die verletzte Puppe? Was fehlt ihr? Wie viele Personen sind verletzt? Und noch einige mehr.

Stabile Seitenlage: Für die Kinder kein Problem

Mit einem Spielzeughandy wird das alles geübt. Doch nicht nur der Notruf wird bei dem Projekt durchgenommen: Die Kinder lernen, was alles in einem Verbandskasten steckt und für was das alles gebraucht wird. Selbst die stabile Seitenlage nehmen die Kinder durch. Erzieherin Manuela Schweiger spielt die bewusstlose Person. Die Handgriffe sind schnell gemacht: Den einen Arm quer über die Brust legen, den Ellenbogen anwinkeln und die Hand zur Wange, ein Bein anwinkeln und aufstellen. Und die Erzieherin zur Seite kippen. Weil das ein wenig anstrengend ist, helfen alle Kinder mit. Dann noch den Kopf ein wenig überstrecken: geschafft! "Kinder bekommen das meistens sogar ein bisschen besser hin als Erwachsene", sagt Sieber von den Johannitern. "Die hinterfragen einfach nicht, ob ich das alles darf. Die machen das. Erste Hilfe ist einfach kinderleicht."