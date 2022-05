Penzberg wird Zentrum der Pandemieforschung

Am Freitagmittag wurde in Penzberg ein neues Pandemieforschungszentrum eröffnet. Die Fraunhofer-Gesellschaft will in Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Roche und der Medizinischen Fakultät der LMU München pandemische Erreger erforschen und neue Diagnostika und Therapien entwickeln. Das eigentliche Zentrum ist noch in der Planung, aber getrieben von der Corona-Pandemie wurde schon jetzt die Arbeit aufgenommen.

Kosten für Pandemieforschungszentrum: 80 Millionen Euro

Vorbei die Zeit, als Immunologen und Pandemieforscher ein Schattendasein führten. Die Corona-Pandemie hat sie ins Rampenlicht gerückt. Jetzt sind Fördergelder da, weltweit spielen die Ergebnisse der Forscher eine entscheidende Rolle. Rund 80 Millionen Euro kostet der neue Standort, der in unmittelbarer Nähe zum Werksgelände von Roche entsteht. Die eine Hälfte trägt der Freistaat, die andere der Bund.