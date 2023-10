Parkschranken in Landsberg nach Cyber-Angriff wieder geschlossen

Die Schranken an den Einfahrten zur Lechgarage, zur Schloßberggarage und zum Parkplatz Waitzinger Wiese in Landsberg sind seit Mittwochmorgen wieder geschlossen. Der Dienstleister, der die Garagen für die Stadtwerke Landsberg betreibt, konnte die Probleme beheben, die durch einen Hackerangriff auf das Betriebssystem der IT in den Garagen entstanden waren.

Bundesweiter Hacker-Angriff auf Parkgaragen und Behörden-Websites

Durch die deutschlandweite Attacke, die am Wochenende in zahlreichen Städten neben Parkgaragen auch etwa Behörden-Websites lahmgelegt hatte, sei man vorübergehend nicht in der Lage gewesen, Parkgebühren zu berechnen und Schranken in den genannten Parkmöglichkeiten ordnungsgemäß zu steuern, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke.

Dauerparker müssen Karten nicht zurücksetzen lassen

Die Schranken waren deshalb von Samstag an geöffnet, die Einfahrt und das Parken kostenlos. Dauerparker in den Landsberger Tiefgaragen müssen ihre Karten nach dem Hackerangriff nun doch nicht vom Tiefgaragenpersonal zurücksetzen lassen, es konnten laut den Stadtwerken alle Karten zentral zurückgesetzt werden.