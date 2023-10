Nach Cyberattacke: Frei Parken in Würzburger Parkhäusern

Autofahrer, die ihre Wagen am Samstag in einem der Würzburger Parkhäuser abstellen wollten, hatten mit Schwierigkeiten zu kämpfen: Ein Hackerangriff hatte die Schrankensysteme blockiert. Das teilte die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) am Montag mit.

Um das Parken dennoch zu ermöglichen, hatte die WVV kurzerhand die Schranken geöffnet. Danach hieß es dann bis Sonntagabend: Frei parken! Über die entgangenen Einnahmen hat die WVV derzeit noch keinen Überblick, so eine Sprecherin.

Hacker hatten es auf Parkhaus-Software abgesehen

Laut WVV war es am Wochenende wegen der Cyberattacke auf die Systeme eines externen Dienstleisters deutschlandweit zu Systemausfällen in vielen Parkhäusern gekommen. Auch die Parkhäuser der WVV-Tochter Würzburger Stadtverkehrs-GmbH waren davon betroffen.

Laut WVV richtete sich der Hackerangriff gezielt gegen einen Hersteller von Parkbetriebssystemen mit dem Ziel, Kassen- und Schrankensysteme zu sabotieren. Um den Autobesitzern die Möglichkeit zur Ein- und Ausfahrt zu geben, blieben die Schranken bis Sonntagabend geöffnet. Seit Montag um 3 Uhr sind die Würzburger Parkhäuser wieder im Normalbetrieb, heißt es von der WVV.