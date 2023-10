Hacker-Angriff: Motel-One-Kundendaten im Darknet veröffentlicht

Hackerangriff zeuge von "hoher krimineller Energie"

Motel One verwies auf umfassende, marktübliche Sicherheitsstandards. Dass der Angriff dennoch erfolgreich gewesen sei, zeige die hohe kriminelle Energie der Hacker. Gäste müssten sich keine Sorgen um ihre Sicherheit machen, sagte eine Sprecherin. Motel One arbeite eng mit erfahrenen Experten für Informations- und IT-Sicherheit und den zuständigen Behörden zusammen.

Der Gründer und Mitinhaber von Motel One, Dieter Müller, appellierte an die Bundesregierung: "Ich denke, dass neben den Unternehmen selbst der Staat gefordert ist, die Hoheit zurückzugewinnen und die Cyber-Abwehr erheblich aufzurüsten." Müller wurde womöglich selbst Opfer des Datenklaus. "Da Dieter Müller gerne bei Motel One übernachtet, kann das zutreffen", sagte die Sprecherin.

Motel One betreibt nach eigenen Angaben derzeit 90 Hotels in 13 Ländern in Europa und den USA.