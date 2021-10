Parkgebühren am Kochel - und am Walchensee

Ab Freitag müssen Ausflügler an Kochel- und Walchensee für das Parken bezahlen. Mit den Gebühren will die Gemeinde Kochel dem Ausflugsansturm begegnen. Ursprünglich sollten die Parkautomaten viel früher in Betrieb gehen. Sie konnten aber wegen fehlender Elektronikteile aus Fernost erst jetzt installiert werden.

Tagesausflügler steuern

An 22 von insgesamt 42 Parkflächen im Gemeindegebiet von Kochel werden dann bis zu 6 Euro Parkgebühr pro Tag fällig. Gleichzeitig müssen die Tagestouristen 2 Euro Kurtaxe pro Erwachsenen bezahlen. Die gebührenpflichtige Zeit beginnt um 8 Uhr und endet um 18 Uhr. Die Gemeinde Kochel mit den Ortsteilen Urfeld und Walchensee will mit den Gebühren die Zunahme an Tagesausflüglern steuern.

Hoffnung auf Linienbusse

"Wir erwarten uns von den Parkgebühren eine gewisse Lenkungsfunktion für den Verkehr", sagt Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU). Er hofft, dass mehr Gäste auf den Bus umsteigen. Das Walchensee-Konzept sieht vor, dass der Takt des Linienbusses zwischen Kochel und Mittenwald bzw. Garmisch-Partenkirchen ab 2022 auf einen 1-Stunden-Takt verdichtet wird. Laut Verkehrskonzept des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen ist in den Sommermonaten sogar ein 30-Minuten-Takt geplant, aber noch nicht beschlossen. Denn dafür fehlt bisher die Finanzierung.

Öffentliche Toiletten fürs "Dixie-Land"

Mit den Park-Einnahmen will die Gemeinde Kochel auch die Situation der öffentlichen Toiletten am Walchensee verbessern. Es gibt nach wie vor kein öffentliches Klo am Walchensee. Wegen der mobilen Toiletten während der Sommermonate wurde das Südufer des Walchensees von Umweltgruppen "Dixie-Land" getauft. Dort kassiert die Gemeinde Jachenau bereits 5 € Parkgebühr. Sie hat das Badegelände von den bayerischen Staatsforsten gepachtet. Die Staatsforsten bewirtschaften die Mautstraße, für die ebenfalls 5 € Gebühr pro PKW fällig sind.