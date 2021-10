Solarthermie: Brand-Gefahr erkannt und nicht verbannt?

Behörden verweisen auf Hersteller

Einige Behörden scheinen noch immer weitgehend ahnungslos, obwohl das BR-Politikmagazin Kontrovers bereits vor zwei Jahren über das Brandrisiko ausführlich berichtete und obwohl das Problem seit langem in der Branche bekannt ist. Die Bundeanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin will nach Kontrovers-Recherchen die Informationen über die Brandgefahr zuständigkeitshalber bereits 2016 an das Deutsche Institut für Bautechnik weitergeleitet haben. Dort weiß man davon aber nichts. Das Institut verweist genauso wie das Bundesbauministerium auf die Zuständigkeit der Länder. Von Bayerns Bauministerium heißt es dann auf Anfrage, man "ist über solche Schäden nicht informiert worden". Darüber hinaus "sind die Hersteller dafür verantwortlich, dass ihre Produkte den technischen Regeln entsprechen".

Kommt die Solarpflicht?

Von Seiten des Staates sind also keine schärferen Regeln zu erwarten, die künftig vor dem Einbau brandgefährlicher Solarthermieanlagen besser schützen. Gleichzeitig fordern Spitzenpolitiker eine Solarpflicht für Deutschlands Dächer. Im grün-schwarz regierten Baden-Württemberg ist eine Solarpflicht bereits beschlossen. Dort gilt sie auch für Solarthermie-Anlagen. Der Co-Parteivorsitzender der Grünen auf Bundesebene, Robert Habeck, sprach sich im Sommer im Interview mit Kontrovers dafür aus, "wie in Baden-Württemberg Dächer als neue Infrastruktur für Solaranlagen zu begreifen und bei Neubauten Solaranlagen verbindlich zu installieren." Und auch der CSU-Vorsitzende, Markus Söder, versprach: "Ich werde auf Bundesebene sehr dafür kämpfen, dass wir dort eine Solarpflicht auch für Neubauten bekommen."

Deutschlandweit Solaranlagen auf allen Gebäuden - diese Grünen-Forderung dürfte bei den aktuellen Sondierungsgesprächen zwischen SPD, Grünen und FDP in Berlin ein Streitthema sein. Währenddessen wird europaweit an einer strengeren Norm für Solarthermieanlagen gearbeitet. Immer noch an derselben Norm übrigens wie schon bei den Kontrovers-Recherchen vor zwei Jahren. Mit jedem Tag aber steigt das Risiko, dass eine der betroffenen Indach-Solarthermie-Anlagen sich selbst entzündet.