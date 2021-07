vor etwa einer Stunde

Parkgebühren an Seilbahn Zugspitze und Eibsee steigen deutlich

Immer wieder kommt es am Eibsee in Grainau und an der Seilbahn zur Zugspitze zu einem Verkehrs- und Parkchaos. Das könnte sich jetzt aber ändern - um die Zahl der Autos zu reduzieren, gelten ab sofort erheblich höhere Parkgebühren.