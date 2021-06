Olympia-Überraschung: Ingolstädter Triathletin bereitet sich vor

Trainingslager in Italien

Um sich an die klimatischen Bedingungen zu gewöhnen, reist Anabel Knoll vorher ins Trainingslager in die Toskana. "Da sollten zumindest die Temperaturen passen, weil viel 'rumfliegen wollen wir wegen Corona nicht", meint Trainer Knoll. Das Trainingslager habe man kurzfristig nach der Qualifikation für Olympia organisiert. In Tokio erwarten die Olympioniken heiße Temperaturen. Auf über 30 Grad wird das Thermometer steigen, dazu kommt noch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Aber Anabel Knoll fühlt sich gut vorbereitet: "Hitzerennen machen mir eigentlich keine Probleme." Zwei Jahre trainierte sie in Florida, dadurch ist sie an hohe Temperaturen gewöhnt.

Allein in Tokio

Die Spiele stehen aber natürlich im Zeichen der Corona-Pandemie. So wird die Sportlerin alleine – ohne Trainer und Familie – nach Tokio zu den Wettkämpfen reisen. "Das ist natürlich schade. Aber wir sind vier Triathleten, wir werden uns dann gegenseitig aufbauen und vielleicht wird dadurch das Team noch stärker." Wie ihr Vater und Trainer das Rennen mitverfolgt, weiß er noch nicht. "Vielleicht geh ich auch einfach laufen im Wald, wenn ich sehr nervös bin", meint er lachend.

Alles ist drin

Und wie sehen ihre Chancen aus? "Alles drin!" Klar, habe sie Ziele, meint die Sportlerin, aber wie es auch ausgeht, ein großer Traum ist schon mal wahr geworden: die erste Teilnahme an Olympischen Spielen.