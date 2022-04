Entscheidung in München: Oktoberfest 2022 findet statt

Nach zwei Jahren Corona-Pause heißt es dieses Jahr auf der Münchner Theresienwiese wieder "Ozapft is!" Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat heute erklärt, dass das Oktoberfest ohne Auflagen und ohne Beschränkungen stattfinden kann. Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht , betonte der SPD-Politiker in einem Statement gleich zweimal.

Druck auf Dieter Reiter war enorm: Oktoberfest findet statt

Auch wenn Reiter selber der Meinung sei, dass Zugangsbeschränkungen besser gewesen wären, gebe es dafür keine Grundlage, weder vom Bund noch vom Freistaat. Das habe der Münchner OB auch mit Gesundheitsminister Lauterbach (SPD) besprochen, sagte Reiter am Mittag bei der Pressekonferenz im Münchner Rathaus. In den letzten Tagen war der Druck für die Zulassung des größten Volksfestes der Welt enorm gestiegen. Am Montag hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf dem sogenannten "GastroFrühlingsein" sein Ja zur Wiesn bekräftigt. Söder betonte mehrmals: ohne Oktoberfest, dass sei für Bayern und München nicht gut.

Am Dienstag hatte dann Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) ein zügiges "Ja" von Reiter gefordert. Und vergangene Woche hatte Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) am Rande des Presserundgangs beim Münchner Frühlingsfest gesagt, er sei sich "total sicher", dass das Oktoberfest 2022 stattfinden wird. Es gebe "keinen guten Grund, die Wiesn nicht zu machen", so Baumgärtner.

Frühlingsfest zeigt: Menschen wollen wieder feiern

Dass die Menschen nach der langen Corona-Pause wieder feiern wollen, zeigt derzeit das Münchner Frühlingsfest.

Nach dem Wochenende sagte die Sprecherin der Schausteller Yvonne Heckl dem BR, dass es einen solchen Ansturm in der Geschichte des Frühlingsfestes noch nie gegeben habe. Auch in Augsburg war der Osterplärrer ein voller Erfolg.