Nach über zwei Jahren: "Ozapft is!" auf der Theresienwiese

Frühlingsfest - Testlauf für die Wiesn?

Das Frühlingsfest ist eröffnet, doch noch ist offen, ob das Oktoberfest heuer stattfindet. In den vergangenen Tagen gab es aber von verschiedenen Seiten bereits positive Signale.

Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) sagte dem Münchner Merkur in der heutigen Ausgabe: "Ich glaube, die Wiesn wird besser als 2019. Die Leute haben enorm Lust zu feiern, und sie müssen emotional etwas nachholen – gerade jetzt, wo die Zeiten nicht so rosig sind."

Auch Ministerpräsident Söder sieht gute Chancen, dass die Wiesn heuer wieder aufgebaut werden kann. Nach seiner Überzeugung müsse das Oktoberfest "zumindest nach rechtlichen Gesichtspunkten" stattfinden, sagte der CSU-Chef am gestrigen Donnerstag auf einer Veranstaltung in Gmund am Tegernsee.

Nächste Woche will die Stadt München entscheiden, ob das Oktoberfest nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder stattfinden wird. Falls ja: Dann heißt es auf der Theresienwiese am 17. September wieder "Ozapft is!". Die Wiesn würde bis zum 3. Oktober dauern.

Das Frühlingsfest im Überblick

Das Münchner Frühlingsfest findet von 22. April bis 8. Mai 2022 auf der Theresienwiese statt. Es gibt zwei große Festzelte, rund 100 Fahrgeschäfte und Buden sowie ein Veranstaltungsprogramm. So findet am 24. April ein Oldtimer-Corso statt, am 30. April ein Flohmarkt und am 8. Mai wird der Tag des Brauchtums auf der Theresienwiese gefeiert. Familientage mit reduzierten Preisen sind am 26. April und 3. Mai.

Anders als das weltbekannte Oktoberfest wird das Frühlingsfest übrigens nicht von der Stadt München organisiert, sondern von den Münchner Schaustellerinnen und Schaustellern selbst. Das Fest gibt es seit 1965.