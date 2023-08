Offenbar Wasserzähler manipuliert: Landwirt angeklagt

Der Fall erregte im Hitzesommer 2022 große Aufmerksamkeit: In der Bergtheimer Mulde im Landkreis Würzburg soll ein landwirtschaftlicher Wasserzähler rückwärtsgelaufen sein. Eine Bürgerinitiative hatte darauf aufmerksam gemacht. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Würzburg Anklage erhoben – wegen "Fälschung technischer Aufzeichnungen in zwei tatmehrheitlichen Fällen", wie es auf Anfrage heißt. Demnach darf der Beschuldigte eigentlich aus mehreren Brunnen im Landkreis Würzburg Wasser entnehmen. Er verfügt über eine entsprechende Genehmigung des Landratsamtes.

Rückwärts laufende Wasseruhren

Zwei seiner Brunnen sollen allerdings im vergangenen Sommer möglicherweise manipuliert gewesen sein, "sodass die Wasseruhren rückwärts liefen", teilen die Ermittler mit. Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft lasse sich derzeit bisher nicht absehen, ob und wann es möglicherweise zu einer Verhandlung am Amtsgericht Würzburg kommen könnte.

Landtagsabgeordnete verlangten nach Medienberichten Aufklärung

Im September 2022 hatten das ARD-Politikmagazin "report München" sowie die "Main Post" von einer Wasseruhr an einem Brunnen in der Nähe von Bergtheim berichtet, die offenbar rückwärtslief. Bürgerinnen und Bürger des Arbeitskreises "Wasser am Limit" hatten dokumentiert, wie der Wasserzähler der Pumpe am 21. August 2022 1,8 Millionen Liter weniger Entnahme anzeigte als zwei Tage zuvor. Unterfränkische Grünen-Abgeordnete im Bayerischen Landtag forderten daraufhin eine Aufklärung zu einem möglichen Wasserdiebstahl.

Der Landwirt, der den Brunnen betreibt, konnte den Vorfall aus Sicht der unterfränkischen Grünen-Abgeordneten nicht zufriedenstellend erklären. Die Gegend um Bergtheim ist für Gemüseanbau bekannt. Da die sogenannte "Bergtheimer Mulde" zugleich eine der trockensten Regionen Unterfrankens ist, dürfen die Landwirte dort bestimmte Mengen Wasser aus dem Grundwasser entnehmen.

Bald digitale Wasserzähler im trockenen Unterfranken

Die Regierung von Unterfranken denkt bereits darüber nach, in der "Bergtheimer Mulde" digitale Wasserzähler installieren zu lassen. Vorgesehen ist, dass ab 2024 testweise erste Geräte im Landkreis Würzburg installiert werden. Das Pilotprojekt geht auf eine Initiative der unterfränkischen Wasserwirtschaftsbehörden zurück. Geplant sind nach einer Testphase im Jahr 2024 im darauffolgenden Jahr rund 100 Entnahmestellen in der "Bergtheimer Mulde" mit der digitalen Technik auszustatten.

Über eine mobile Datenverbindung hätten die Behörden dann in Echtzeit Daten über die tatsächlichen Entnahmemengen der Brunnen. Auch die Grundwasserstände an den Brunnen sollen über die Verbindung übermittelt werden. Bislang haben die Behörden in Unterfranken nämlich nur einen lückenhaften Überblick darüber, wie viel Wasser wo abgepumpt wird. Das zeigen Recherchen des BR und der Main-Post.