XXL-Andrang: MVG empfiehlt digitalen Kauf des Deutschlandtickets

"Bayern gehört jetzt zu Berlin. Für 49 Euro in Berlin und ganz Deutschland fahren." Mit diesem Spruch und einer gelben Berliner Trambahn vor einer Kapelle und bayerischer Berglandschaft werben die Berliner Verkehrsbetriebe fürs Deutschlandticket. Berliner und Berlinerinnen aufgepasst: Berlin gehört ab 1. Mai zu München! Denn bei den Münchner Verkehrsbetrieben ist das Abo bisher über 170.000-mal abgeschlossen worden.

Bestellfrist für Mai-Ticket bis Sonntag verlängert

Und der Andrang ist weiterhin groß. Weil viele das neue 49-Euro-Ticket möglichst schnell haben wollen, empfiehlt die MVG den digitalen Kauf. Am einfachsten geht das über die Apps der Verkehrsgesellschaft. Um das Ticket pünktlich ab 1. Mai nutzen zu können, wurde die Bestellfrist bis zum kommenden Sonntag verlängert.

Nach kurzer Bearbeitungszeit erhalten Kunden die Vertragsbestätigung per Mail. Das Ticket wird in der App hinterlegt. Wer lieber ohne App unterwegs ist, kann bei der Online-Bestellung auch eine Chipkarte wählen. Diese wird allerdings erst im Sommer verschickt. Bis dahin muss das Ticket selbst zu Hause ausgedruckt werden.

Vorläufiges Papierticket bei Bestellung am Schalter

An den Schaltern der MVG am Hauptbahnhof und Marienplatz können Fahrgäste das Abo ebenfalls als Chipkarte bestellen und erhalten direkt ein vorläufiges Papierticket. Zusätzliches Personal wird am Wochenende und am Feiertag im Einsatz sein.

Das Abo kann auch noch im laufenden Monat abgeschlossen werden. Der Beitrag für bereits verstrichene Tage wird anteilig gutgeschrieben.