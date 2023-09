Bahn-Chaos in München: "Nächstes Mal wird wieder geflogen"

Dicht gedrängt stehen die Reisenden am Münchner Hauptbahnhof, doch kein einziger Zug fährt ein oder aus: Ein Schaden an einer Oberleitung hat am Donnerstag zu einem kompletten Stillstand geführt – mit enormen Folgen für den Fern- und Nahverkehr.

Chaos am Münchner Hauptbahnhof

Die Menschen in der Bahnhofshalle verfolgen die Informationen auf den großen Anzeigetafeln. Bei allen aktuellen Verbindungen steht: "Zug fällt heute aus". Die Reisenden checken ihre Apps, um herauszufinden, wie sie nun an ihr Ziel gelangen sollen. Vor dem Reisezentrum bildet sich binnen kürzester Zeit eine lange Schlange, Mitarbeiter der Bahn werden von Menschentrauben umringt. Die Stimmung: hektisch und chaotisch.

Vor allem Reisende mit Fernzielen wissen nicht, wie es für sie weitergeht. "Wie das heute noch für mich ausgeht, ich weiß es wirklich nicht. Ich hoffe nur, dass ich bald ankomme, beziehungsweise in einem Zug sitze bis nach Berlin, keine Ahnung", sagt etwa ein junger Reisender, der am Vormittag in München gelandet ist und mit dem Zug weiter nach Berlin reisen wollte. Das sei jetzt alles "scheiße", so der Mann weiter.

Suche nach Alternativen

Wer kann, versucht auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Entsprechend groß ist der Andrang, etwa an den Trambahnhaltestellen rund um den Hauptbahnhof. Aber nicht nur dort, sondern beispielsweise auch in Nürnberg. Ein User des Kurznachrichtendienstes X, früher Twitter, dokumentiert, wie Hunderte Menschen in der prallen Sonne auf den Schienenersatzverkehr nach München warten. "Notfall-Management der Deutschen Bahn wieder auf dem Punkt. Nächstes Mal wird wieder geflogen", schreibt er sarkastisch.