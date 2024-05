Mehrere Verletzte nach Schlägereien an Christi Himmelfahrt

Mehrere Schlägereien haben an Christi Himmelfahrt die Polizei in Oberfranken beschäftigt. Teilweise sind ganze Personengruppen aufeinander losgegangen - es gab zahlreiche Verletzte. Die Taten geschahen auch unter dem Einfluss von Alkohol. Zu allen Vorfällen sucht die Polizei Zeugen. Einige der Beteiligten müssen sich wegen Körperverletzung verantworten.

Vatertag: Polizei meldet mehrere Verletzte nach Schlägereien

Wie die Beamten mitteilen, prügelten zunächst gegen 16 Uhr etwa zehn Personen am Bahnhofsvorplatz in Coburg aufeinander ein. Im Verlauf der Schlägerei soll auch ein Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein. Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden. Kurz nach 20 Uhr wurden die Polizisten zudem zu einem Lokal in der Bayreuther Friedrichstraße gerufen. Auch dort handelte es sich um eine Schlägerei, einer der Beteiligten hatte einen Atemalkoholwert von knapp 2,4 Promille.

Mann wirft bei Dorffest mit Bierkrug

Gegen 20.30 Uhr warf ein Mann auf einem Dorffest in Wiesen bei Bad Staffelstein mit einem Bierkrug nach zwei Festbesuchern: Ein Mann wurde im Gesicht getroffen, der Krug prallte ab und traf auch seine Begleiterin. Auf dem gleichen Fest gerieten zwei Stunden später zwei Gruppen in Streit, wobei drei Menschen verletzt wurden. Insgesamt waren fünf Personen an der Auseinandersetzung beteiligt, sie waren alle teils deutlich alkoholisiert, mit Werten zwischen 1,1 und 2,3 Promille. Auf eine Vernehmung wurde deshalb vor Ort verzichtet, heißt es weiter. Der genaue Hergang muss im Nachgang noch ermittelt werden. Die Polizei Lichtenfels bittet Zeugen, die nicht direkt an den Auseinandersetzungen beteiligt waren, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden.

Gewalttaten in Bayreuth und Kirchenlamitz

Um 21.40 Uhr wurde dann einem Mann in der Bayreuther Wilhelminenaue mit mehreren Schlägen das Jochbein gebrochen. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte, nachdem der Mann bewusstlos geworden war. Auch hier stellte die Polizei bei den Beteiligten Alkoholwerte von über 1,5 Promille fest. Zeugen, die Angaben zu dem Täter, der etwa 25 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und ein "südländisches Erscheinungsbild" hat, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer 0921-5062130 in Verbindung zu setzen.

Gegen 22 Uhr schließlich schlugen mindestens zwei Männer vor einer Gaststätte in Kirchenlamitz im Landkreis Wunsiedel auf einen dritten ein. Sie verletzten den 33-Jährigen im Gesicht und am Arm und waren beim Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet. Zur Identifizierung der Täter bittet die Polizei Rehau um Hilfe. Zeugen, die sich in der Gaststätte aufhielten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09283-8600 zu melden.