Nur auf Wildverbiss fokussiert? Kritik am Forstlichen Gutachten

Förster Albrecht Roth hält den Meterstab an eine kleine Eiche: Sie fällt unter die Kategorie "größer als 20 cm" und ist vom Rehwild verbissen. Der benachbarte Baum ist auch abgeknabbert, Roth notiert: "Leittriebverbiss". So geht es stundenlang weiter: Ausgehend von einem der rund 22.000 über Bayern verteilten Gitternetzpunkte muss der Leiter des Forstreviers Helmbrechts im Landkreis Hof die nächste Verjüngungsfläche finden. Dann spannt er eine 80 Meter lange Gerade hindurch, verteilt fünf Punkte darauf, und beginnt zu zählen. Es ist ein striktes, wissenschaftliches Verfahren – das trotzdem alle drei Jahre in der Kritik steht.

Jagdverband: Gutachten keine jagdliche Relevanz

Die Daten der Zählung bilden die Grundlage für das Forstliche Gutachten bzw. Vegetationsgutachten der Bayerischen Forstverwaltung. Und dieses wiederum ist die Grundlage für die Abschusspläne in den einzelnen Hegegemeinschaften.

Das sorgt für Kritik beim Bayerischen Jagdverband: "Nach Ansicht des Verbandes ist es in der bestehenden Form als alleinige Grundlage für die Erstellung einer Abschussplanung ungeeignet und kann somit keine jagdliche Relevanz haben", heißt es in einem aktuellen Statement. Der Jagdverband fordert, auch Kriterien wie Licht im Wald, Pflanzendichte und die nicht verbissenen Bäume in die Begutachtung einzubeziehen.

Kaniber: Jagd wichtig für den Zukunftswald

Das Forstliche Gutachten wird seit 1986 alle drei Jahre erhoben. Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) wird nicht müde, die Bedeutung der Vegetations-Aufnahmen zu betonen: "In Zeiten des Klimawandels ist es von existenzieller Bedeutung, unsere Wälder für nachfolgende Generationen zu erhalten", so die Ministerin. "Wo es zu viel Wild gibt, gehen ausgerechnet die Baumarten verloren, die wir für zukunftsfähige Wälder so dringend brauchen.“"

Aiwanger: Gutachten sollte erweitert werden

Seit der Landtagswahl ist Kaniber jedoch nicht mehr für Jagd zuständig. Das heißt, die jagdlichen Konsequenzen, die sich aus dem Gutachten ergeben, liegen nun in der Hoheit von Wirtschafts- und Jagdminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Der ist selbst Jäger und hat durchaus Verständnis für die Forderungen der Jägerschaft, auch andere Faktoren in die Begutachtung einzubeziehen: "Ich hätte an dieser Stelle gerne gehabt, dass auch dazugeschrieben wird, wie die Belichtungssituation im Wald ist", so Aiwanger gegenüber dem BR. "Aber leider Gottes sind wir uns hier nicht einig geworden. Wir haben ja in den Koalitionsvertrag reingeschrieben 'unter Einbeziehung aller Beteiligten'. Und bei einigen gibt es eben Bedenken, diese Faktoren mit aufzunehmen. Ich halte es trotzdem für richtig, dass man es täte."

Waldbesitzerverband: Keine Reform des Gutachtens

Zu den "Beteiligten" gehört beispielsweise auch der Bayerische Waldbesitzerverband. Und der wehrt sich vehement gegen die Aufnahme weiterer Parameter ins Vegetationsgutachten. "Für unsere Waldbesitzer ist das Forstliche Gutachten eine objektive Möglichkeit zu sehen, ob die Ziele der Jagd vor Ort erfüllt und ihre Waldumbau-Bemühungen entsprechend jagdlich begleitet werden", so Vize-Präsident Götz Freiherr von Rotenhan.

"Und es ist auch ein Instrument, um gegenüber den Jagdvorständen und den Jagdbehörden darauf hinzuweisen, dass hier noch Defizite bestehen." Man werde sich gegen eine Veränderung der Kriterien zur Wehr setzen.

Förster: Individuelle Revieraussage sinnvoll

Förster Albrecht Roth ist fertig mit seiner Vegetationsaufnahme. Er hatte den Jagdpächter und einen Vertreter der örtlichen Waldbesitzer eingeladen, dabei zu sein. Die Forstverwaltung versucht, das Verfahren transparent zu halten, um Kritik vorzubeugen. Vor Ort, in den Hegegemeinschaften, arbeite man gut zusammen, heißt es seitens der Beteiligten. Und dort, wo Unklarheiten bestehen, rät Förster Albrecht Roth, eine "revierweise Aussage" zu beantragen.

Dabei geht der Förster individuell mit dem jeweiligen Jäger und Waldbesitzer ins Revier und schaut sich dabei auch den Bewuchs, die Belichtung und andere Faktoren wie das Wild störende Freizeitaktivitäten an. Also, genau das, was der Bayerische Jagdverband und Jagdminister Hubert Aiwanger einfordern.