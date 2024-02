Mehr Deutsch und Mathe – weniger Kunst, Musik und Englisch

Mit der "Pisa-Offensive Bayern" reagiert die neue Kultusministerin Anna Stolz (FW) auf die schlechteren Leistungs-Ergebnisse bayerischer Schülerinnen und Schüler beim Lesen und Schreiben. Das vom Bayerischen Kabinett am Dienstag beschlossene Konzept soll durch zusätzliche Mathematik- und Deutsch-Stunden in der Grundschule Besserung bringen.

Erkauft wird die Förderung dieser Basis-Qualifikationen mit Kürzungen in den Fächern Kunst, Musik und Werken. Auch der Englischunterricht darf ab dem Schuljahr 2024/2025 durch die Schulen reduziert werden. Nicht aber der Sportunterricht, das war Kultusministerin Stolz besonders wichtig.

Bei Religions- und Ethik-Unterricht wird nicht gekürzt

Stolz hätte sich auch Stundenkürzungen beim Religions- und Ethik-Unterricht vorstellen können. Dort werden aber nach einem Machtwort von CSU-Ministerpräsident Markus Söder keine Abstriche gemacht. Damit bleibt es dabei, dass in den Klassen drei und vier Religion und Ethik mit jeweils drei Wochenstunden unterrichtet wird. Neben der CSU hatten auch die Kirchen gegen Kürzungspläne Einspruch eingelegt.

Die bayerische Kultusministerin Stolz sieht darin "keine Niederlage". Sie sei vielmehr zufrieden, dass kein Fach ganz wegfalle, schließlich habe man "ein ganzheitliches Bildungssystem". In den Jahrgangsstufen eins bis vier wird es künftig jeweils eine Stunde mehr Deutschunterricht geben, in den Jahrgangsstufen eins und drei auch noch je eine Stunde mehr Mathematik. Die Stundenzahl in der Grundschule insgesamt steigt allerdings nicht.

Grüne und Lehrerverband BLLV kritisieren Pisa-Offensive

Die Bildungsexpertin der Landtagsgrünen, Gabriele Triebel, lobt zwar die Zielrichtung des Konzeptes, Lesen und Rechnen stärker zu fördern. Ihr geht die Pisa-Offensive jedoch zu sehr zulasten der Fächer Kunst, Musik und Werken. Damit werde innerhalb des Unterrichts eine "Zweiklassengesellschaft" zementiert, der ganzheitliche Bildungsansatz leide.

Für Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrinnenverbandes (BLLV), stehen in der Pisa-Offensive zwar viele sinnvolle Einzelmaßnahmen, für diese brauche es aber vor allem genügend Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen. Und weil diese "nicht vom Himmel" fielen, müsste die Attraktivität des Lehrerberufs verbessert werden. Das heißt für Fleischmann, die von Stolz Vorgänger Michael Piazolo (FW) verordnete eine Stunde Mehrarbeit müsse ebenso zurückgenommen werden wie Einschränkungen bei Sabbatjahr und Teilzeitarbeit.