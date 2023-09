Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Nur alle 10 Jahre: Wemdinger Zeitpyramide wächst um einen Stein

Insgesamt soll es 1.200 Jahre dauern bis das Kunstprojekt Zeitpyramide in Wemding fertiggestellt ist. Damit will der Künstler zeigen, wie lange 1.200 Jahre sind. Nur einmal pro Dekade kommt ein neuer Stein-Quader dazu. Heute war es wieder so weit.