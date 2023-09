Kirchen und Prunksäle, Theater, Burgen, Museen und Bauernhäuser machen auf und lassen ein am Sonntag, dem "Tag des offenen Denkmals" in Schwaben. Allein die Stadt Augsburg bietet mehr als 50 Veranstaltungen und Führungen.

Tag im Zeichen der schwäbischen Kunst

Zum 450. Geburtsjubiläum von Elias Holl stehen viele davon im Zeichen des bekannten Stadtbaumeisters. In der Elias-Holl Sonderausstellung im Maximilianmuseum in Augsburg ist am Sonntag der Eintritt frei, die Schau schließt eine Woche später. Kostenloser Eintritt gilt am Denkmaltag auch für die Sonderausstellung "David Hanvald – Discrete Dispositon" im Glaspalast sowie für das Brechthaus und das Leopold-Mozart-Haus. Neben den Augsburger Kunstsammlungen und Museen, die zum Besuch ihrer historischen Häuser einladen, stehen am Denkmaltag auch Orte im Mittelpunkt, die sonst weniger im Fokus sind, wie beispielsweise die Dominikanerkirche und der Hollstadel. Führungen und Sonderveranstaltungen gibt es auch in den einzelnen Stadtteilen, dem Kulturhaus Abraxas, der Synagoge in Kriegshaber und dem Kurhaustheater in Göggingen.

Seltene Einblicke in eigentlich ganz nahe Orte

Die Wasserstadt Augsburg lädt außerdem zur Besichtigung ihrer Monumentalbrunnen, der olympischen Kanuslalomstrecke und des Wasserwerks am Hochablass. Visuell und akustisch besonders beeindrucken will die Regierung von Schwaben in der ehemals fürstbischöflichen Residenz am Fronhof. Dort, wo bis zur Säkularisation im Jahr 1802 die Bischöfe des Bistums Augsburg residierten, ist heute die Regierung von Schwaben untergebracht. Der Rokokosaal, das ehemalige Tafelzimmer, dient heute für Veranstaltungen, Tagungen und Konzerte. Die Wände des 180 m² großen und 1752 vollendeten Saales sind mit Holzschnitzereien des Rokoko verkleidet und mit Vergoldungen versehen. Auf acht großen Wandgemälden sind Kaiser, Kurfürsten und deren Frauen dargestellt. Den Rokokosaal und Prunkaufgang können Besucher am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr besichtigen, für Fans klassischer Musik kommt um 14.30 Uhr Musik aus dem Rokoko zur Aufführung. Ein Programmheft mit allen Veranstaltungen und Führungen in Augsburg ist in der Bürgerinfo am Rathausplatz 1 kostenlos erhältlich.