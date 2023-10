Niederbayern und Oberpfalz bei ausländischen Touristen im Trend

Niederbayern und die Oberpfalz werden bei Touristen aus dem Ausland immer beliebter. Das hat eine Recherche von BR24 beim Tourismusverband Ostbayern ergeben. Die Zahl der Gäste aus dem Ausland ist demnach in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 auf rund zwölf Prozent der Gesamtankünfte geklettert, die der Übernachtungen auf rund zehn Prozent.

Werte unter dem Strich besser als 2019

Entsprechend viele ausländische Gäste hatte die Region zwar auch schon einmal 2019, also im Vor-Corona-Jahr. Bei den Übernachtungen lag die Region aber früher immer unter zehn Prozent, so die Pressesprecherin des Tourismusverbands Ostbayern, Ulrike Eberl-Walter. In konkreten Zahlen reisten von Januar bis Juli 2023 fast 357.000 Urlauber aus dem Ausland nach Niederbayern und in die Oberpfalz, rund 943.000 Übernachtungen wurden verzeichnet.

Vor allem Österreicher und Niederländer mögen Ostbayern

Die meisten Urlauber kamen aus dem benachbarten Österreich, gefolgt von den Niederlanden. Auf Platz drei folgten US-Amerikaner, auf Platz vier das Nachbarland Tschechien und auf Platz fünf Polen. Beliebte Ziele für internationale Gäste sind die ostbayerischen Städte, vor allem Regensburg und Passau. Bei Urlaubern aus Österreich stehen vor allem Wellnesshotels und die Natur hoch im Kurs. Gäste aus Tschechien und Polen kommen vor allem wegen Natur- und Outdoor-Aktivitäten, also zum Beispiel Radfahren und Wandern.

Hier macht sich das große und teils grenzüberschreitend ausgebaute Wander- und Radwegenetz bezahlt, bei den Radwegen zum Beispiel die Route "Trans Bayerwald". Aus Polen und Tschechien kommen inzwischen auch auffallend viele junge Urlauber, heißt es vom Tourismusverband Ostbayern.

Immer mehr Gäste aus Tschechien

Der Verband wirbt nicht extra im Ausland für die Region, beteiligt sich aber seit Jahren an gemeinsamen Aktionen, zum Beispiel am "Bavaria Workshop" der Bayern Tourismus Marketing GmbH oder an Aktionen der Deutschen Zentrale für Tourismus für Reiseveranstalter und Reisejournalisten.

Aus Tschechien und Polen ziehe es generell immer mehr Touristen nach ganz Deutschland, so der Tourismusverband Ostbayern. Das hatte vor kurzem auch die Deutsche Zentrale für Tourismus in Tschechien bekannt gegeben, die von Januar bis Juli rund 800.000 Übernachtungen von tschechischen Gästen in Deutschland registriert hatte - mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019 in der ersten Jahreshälfte.