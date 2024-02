Nie wieder? Menschen mit Behinderung erleben Anfeindungen

Für Stephanie Weinberger war es ein Schock. Als sie vor vielen Jahren mit ihren Zwillingen im Kinderwagen spazieren ging, sagte ein alter Mann beim Anblick der behinderten Julia: "Zu meiner Zeit hätte es so etwas nicht gegeben." Und als Stephanie Weinberger ihre Tochter kurz danach wegen ihrer Kleinwüchsigkeit behandeln lassen wollte, lehnte der Arzt ab mit der Begründung, die Hormonbehandlung belaste die Sozialsysteme viel zu sehr. Das Mädchen bekomme doch sowieso nichts mit.

Zum Film: Pflegenotstand lässt Menschen mit Behinderung ohne Betreuung zurück

Julia kommuniziert mit Musik

Beide Ereignisse sind schon länger her. Doch noch immer ist Stephanie Weinberger empört, empfindet die Aussagen des alten Mannes und des Arztes als frech und unverschämt. Ihr habe es damals regelrecht die Sprache verschlagen, erinnert sie sich. Heute ist Julia 13 Jahre alt und geht in die 7. Klasse der Georg-Zahn-Schule in Erlangen, einer Schule der Lebenshilfe. Ein lebhaftes, lautes Mädchen, das zwar nicht gut sprechen, aber trotzdem mit seiner Umwelt kommunizieren kann – durch Musik etwa. Wenn ihr die Worte fehlen, fängt Julia an zu singen. Mit den Liedern drückt sie aus, was sie will. "Man muss sich einfach auf sie einlassen", sagt ihre Mutter.

Schräge Blicke in der Stadt

Auch die Beschäftigten und Mitarbeitenden der Regnitz-Werkstätten in Erlangen erleben durchaus, dass sie schräg angeschaut werden oder blöde Sprüche hören, wenn sie in der Stadt unterwegs sind. Die 60-jährige Claudia Brunmayer arbeitet in der Seniorengruppe der Lebenshilfe-Werkstatt. Morgens wird gearbeitet, am Nachmittag reden sie hier darüber, welche Hobbys ihnen im Ruhestand Freude machen könnten. Claudia Brunmayer hat ihres schon gefunden: Sie ist meistens im Nähzimmer zu finden. Geschickt fertigt sie kleine Taschen, Kissen oder Etuis an, die auf Märkten und in Läden der Lebenshilfe verkauft werden.

Nach dem Krieg kaum Senioren mit Behinderung

Dass es in den Regnitz-Werkstätten, so wie in vielen anderen Werkstätten für Menschen mit Behinderung, inzwischen solche Seniorengruppen gibt, ist etwas Besonderes. "Weil diese Menschen im Dritten Reich alle umgebracht wurden", sagt die 2. Vorsitzende der Lebenshilfe Erlangen, Dr. Elisabeth Preuß. "Das heißt, es gab nach dem Krieg praktisch keine Senioren mit Behinderung." Dass dies heute anders sei, sei ein gutes Zeichen, aber auch Auftrag an den Vorstand der Lebenshilfe, "uns dem politischen Protest anzuschließen, dass das nicht wieder neu geschehen kann." Die Pläne AfD-naher und rechtsextremer Akteure zur massenhaften Vertreibung von Migranten, wie sie in Potsdam geschmiedet wurden, müssten für alle ein Weckruf sein.

Lebenshilfe: AfD mit Werten unvereinbar

Auch der Bundesverband der Lebenshilfe positionierte sich schon mehrfach eindeutig. Erst kürzlich erklärte die Bundesvorsitzende Ulla Schmidt (externer Link): "Wir alle müssen jetzt Flagge zeigen. Ich bin daher sehr froh, dass nun endlich Tausende auf die Straße gehen, um der AfD und anderen rechtsextremen Kräften die Stirn zu bieten." Schon 2017 fassten der Bundesvorstand und die Landesvorsitzenden den Beschluss, dass Lebenshilfe und AfD unvereinbar seien, weil die Partei eine inklusive Gesellschaft ablehne.

Im September 2023 beklagte der Beauftragte des Bundes für die Belange von Menschen mit Behinderung (externer Link) zusammen mit anderen Beauftragten vermehrte Anfeindungen von Minderheiten. So habe die Zahl der Straftaten im Bereich Hasskrimininalität nach Angaben des Innenministeriums um fast zehn Prozent zugenommen, von 10.501 im Jahr 2021 auf 11.520 in 2022.

Pioniere in den Werkstätten

Senioren wie Claudia Brunmayer sind Pioniere. Sie haben die Werkstätten für Menschen mit Behinderung mit aufgebaut und ihr Leben lang gearbeitet – etwas, dass die Nazis verhindern wollten. Sie bezeichneten Menschen mit Behinderung als "Volksschädlinge" oder "Ballastexistenzen" – aus Sicht der Nazis hatten sie kein Recht auf Leben. Zehntausende wurden zwischen 1939 und 1945 systematisch getötet – die Zahl der Opfer wird auf mindestens 200.000 Menschen geschätzt. Der Lebenshilfe-Bundesverband geht sogar von mehr als 300.000 aus.

Zehntausende Menschen wurden ermordet

Im Oktober 1939 unterzeichnete Adolf Hitler die sogenannte "Euthanasie-Ermächtigung" und erteilte den Auftrag, "dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankenzustandes der Gnadentod gewährt werden kann." Von "Gnadentod" aber konnte keine Rede sein. Tatsächlich ermordeten Ärzte und ihre Helfer systematisch Kinder und Erwachsene mit psychischen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen durch Medikamente, Nahrungsentzug oder qualvolle medizinische Tests. Die griechische Bezeichnung "Euthanasie", was so viel heißt wie "schöner Tod", wollen viele Menschen angesichts des Leidens nicht mehr nutzen.

Mindestens 1.900 starben in Erlanger "Hupfla"

In Erlangen starben mindestens 1.900 Menschen in der sogenannten Heil- und Pflegeanstalt, der sogenannten "Hupfla" – viele von ihnen an den Folgen von mangelhafter Ernährung und gezielter Vernachlässigung. 905 Patientinnen und Patienten wurden weggebracht und in einer der Tötungsanstalten ermordet. Aktuell erinnert ein Bus aus Beton auf dem Erlanger Hugenottenplatz daran. Auch Claudia Brunmayer kennt die Geschichte der Hupfla, von der nur noch der Mittelbau des Patiententrakts steht. Der Rest des 166 Meter langen, denkmalgeschützten Gebäudes wurde vergangenes Jahr abgerissen – das Erlanger Universitätsklinikum braucht Platz. Dass wenigstens ein Teil stehenbleibt und zum Erinnerungsort werden soll, ist Claudia Brunmayer wichtig. "Ich bin dankbar, dass ich leben kann und das nicht erleben muss alles", sagt sie.