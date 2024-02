Rechtsextreme Vertreibungspläne: Jugendliche fühlen sich hilflos

Sie heißen Yousef, Enrique, Mara und Derin: In einer zehnten Klasse einer Münchner Mittelschule sprechen fast alle Kinder zu Hause - neben Deutsch - noch eine andere Sprache. Ihre Eltern stammen unter anderem aus Bosnien, Serbien, Tunesien, Afghanistan, der Türkei und den USA. Viele von ihnen haben einen deutschen Pass, andere wollen nach der Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts bald einen beantragen. Von den sogenannten "Remigrations"-Plänen, also der von Rechtsextremisten geplanten Vertreibung von Menschen aus Deutschland, die das Recherchenetzwerk "Correctiv" [externer Link, möglicherweise Bezahlinhalt] aufgedeckt hat, wäre fast die komplette Klasse direkt betroffen.

"Ich kann auch nichts daran ändern"

Doch die Teenager, die außer im Zeitungsprojekt der Schule nur wenig Nachrichten verfolgen, zeigen sich erst einmal cool. "Meine Eltern kommen aus Tunesien. Und ich bin hier in Deutschland geboren, besitze auch den deutschen Pass. Ich habe keine Angst, abgeschoben zu werden", sagt ein Junge. "Und wenn doch: Tunesien ist auch ein schönes Land", fügt er fast schon trotzig hinzu. "Meine Familie hat einen Plan B, wir würden halt wieder nach Amerika ziehen, weil wir aus Amerika kommen", meint ein Mädchen. Ein anderer Schüler fände es zwar "scheiße, wenn andere abgeschoben werden. Aber es ist halt dann so. Ich kann jetzt auch nichts dran ändern."

Forscher: Viele Jugendliche hören, dass sie nicht dazu gehören

Für Joachim Langner vom Deutschen Jugendinstitut ist diese Haltung der Schülerinnen und Schüler nicht verwunderlich. "Wenn man immer wieder gesagt bekommt, dass man nicht dazu gehört, ist es nachvollziehbar, dass es den Jugendlichen schwerfällt, diese Perspektive der Zugehörigkeit in der Gesellschaft zu sehen und eigene Handlungsmöglichkeiten und Veränderungsmöglichkeiten auszuschöpfen", so der Islam- und Politikwissenschaftler, der zu antimuslimischem Rassismus forscht.

Integrations-Staatsministerin: "Viele sind einfach müde"

Auch Integrations-Staatsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD) äußerte kürzlich in einem Interview mit dem digitalen Medienhaus "Table.Media" [externer Link, möglicherweise Bezahlinhalt] Verständnis für den Frust vieler Menschen mit Migrationsgeschichte. "Viele sind einfach müde von dem Kampf und dass sich so wenig geändert hat", sagte sie. Betroffene warnten bereits seit Jahren vor Rechtsextremismus und Rassismus. Nach der Mordserie des NSU und Anschlägen wie in Hanau und Halle hätten besonders migrantische Gruppen für Kundgebungen gegen Rechtsextremismus mobilisiert. "Viele haben das Gefühl, ihnen wurde nicht zugehört."

Bundesweit sind in den vergangenen Wochen Hunderttausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen, auch in München. Von den Zehntklässlern war niemand bei der Demonstration. Die meisten wussten, wie sie sagen, gar nichts von den Protesten.

Forschung: Betroffene Jugendliche nehmen AfD als Gefahr wahr

Dabei zeigen Forschungsergebnisse, dass betroffene Jugendliche die AfD als Gefahr wahrnehmen, sagt der Politikwissenschaftler Langner. "Wir haben mit muslimischen Jugendlichen gesprochen, und die nehmen sehr deutlich Bedrohung durch Rechtsextremismus und auch konkret durch die AfD wahr." So nannten die Befragten etwa Konsequenzen für ihre Berufswahl, zum Beispiel, wenn Mädchen Kopftuch tragen und denken, dass das Kopftuch an bestimmten Arbeitsplätzen nicht akzeptiert werden könnte. Auch hätten viele Angst um die Sicherheit ihrer Familie.

Viele Schüler erleben im Alltag Rassismus

In einer Umfrage des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung unter Betroffenen aus dem Jahr 2021 gaben 58 Prozent der Befragten an, dass sie selbst schon einmal rassistisch behandelt wurden.

Auch viele der Jugendlichen in der 10a haben schon Rassismus erfahren. Eine Schülerin erzählt, dass sie in der S-Bahn von jungen Frauen mit dem N-Wort beschimpft wurde. "Ich habe das einfach ignoriert. Aber ich war schon traurig darüber", erzählt sie. "Das passiert voll oft." Von den umstehenden Fahrgästen habe niemand reagiert. "Die haben mich einfach angeschaut und gar nichts gesagt." Warum sie nichts gesagt oder um Hilfe gebeten habe? "Ich wollte nicht, dass die Lage eskaliert." Und ihr Klassenkamerad meint: "Was bringt es, sobald sie aus der S-Bahn aussteigt, wird sie wieder sowas hören." Ein anderer Junge erzählt, dass er schon mehrmals angeschrien wurde, als er in der U-Bahn oder im Bus mit seinen Eltern telefonierte. "Die (Menschen) sagen dann, dass ich Deutsch reden soll, weil ich in Deutschland lebe." Solche Angriffe gebe es immer häufiger.