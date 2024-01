Inklusion gegen Personalmangel: Was bringt die Pflicht-Zahlung?

Für Thorsten Franz steht heute ein Großauftrag an: 3,5 Tonnen wiegt die Lieferung am Ende. Dafür hat er anderthalb Tage Zeit. Der 24-Jährige arbeitet als Lagerist bei Steinigke Showtechnic in Waldbüttelbrunn bei Würzburg. Nach fünf Jahren im Betrieb ist der Auftrag für den Großkunden Routine für ihn. Trotz seiner Lerneinschränkung.

Wenige Menschen mit Behinderung am ersten Arbeitsmarkt

Nach der Förderschule war für ihn schnell klar: "Für die Werkstatt war ich zu fit." Sein Ziel: der erste Arbeitsmarkt. Dank einer Berufsqualifizierungsmaßnahme hat er diesen Schritt geschafft. Damit ist der 24-Jährige einer von ganz wenigen in Bayern: Nur 2,3 Prozent der Menschen mit Schwerbehinderung im erwerbsfähigen Alter sind auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt. Alle anderen arbeiten in Werkstätten oder sind arbeitslos. Der Sozialverband VDK Bayern kritisiert das: "Die Arbeitgeber verbauen sich dadurch schon heute viele Beschäftigungsoptionen in den Betrieben." Die Potenziale von Menschen mit Behinderung würden nicht ausreichend genutzt, heißt es auf Nachfrage.

Beratungsangebote für Arbeitgeber

"Ein großer Anteil der Arbeitgeber ist skeptisch oder vorsichtig. Oder hat sich noch nicht näher mit der Option befasst, Menschen mit Behinderung anzustellen", sagt Susanne Niederhammer. Sie leitet den Integrationsfachdienst (ifd) in Würzburg. Hier ist auch die Einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber (EAA) angesiedelt. Solche Ansprechstellen sind seit 2022 bundesweit gesetzlich vorgeschrieben, damit sich Arbeitgeber dort zu mehr Inklusion im eigenen Betrieb beraten lassen können. Da ist nämlich noch Luft nach oben, wie aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen. Bisher kommt die Inklusion am Arbeitsplatz nur schleppend voran.

Gesetzesänderung seit dem 1. Januar: Erhöhung der Ausgleichsabgabe

Denn eigentlich müssen bei Arbeitgebern mit mehr als 20 Angestellten mindestens fünf Prozent der Belegschaft Menschen mit Schwerbehinderung sein. In Bayern schaffen das nicht einmal 40 Prozent der Arbeitgeber. Der Rest muss die sogenannte Ausgleichsabgabe zahlen – bis zu 360 Euro pro Monat je unbesetztem Pflichtarbeitsplatz. Neu ist seit Januar dieses Jahres: Wer überhaupt niemanden mit einer Schwerbehinderung angestellt hat, zahlt ab sofort doppelt so viel Ausgleichsabgabe: 720 Euro. Doch zeigt dies Wirkung?