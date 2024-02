Bus aus Beton erinnert in Erlangen an NS-Krankenmorde

Im Jahr 2006 gossen Knitze und sein Kollege Horst Hoheisel den grauen Bus in vier Teilen aus Beton. Es ist laut Knitz ein Autobus aus den 1940er-Jahren: ein "Mercedes Benz MBO 375. Mit solchen Bussen wurden Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen in Tötungsanstalten gebracht. Die grau lackierten Busse wurden im Rahmen der NS-Euthanasie-Aktion eingesetzt.

Erlangen 21. Denkmal-Ort

"Wir machen das sichtbar, was 1940 und 1941 klammheimlich passierte: dass Menschen, die als unnütze Esser, als lebensunwert galten, mit solchen Autobussen deportiert wurden." Das sei für alle sichtbar gewesen. "Aber man hat darüber geschwiegen, wenn man sich das genau anschaut, eigentlich bis heute", sagt Knitz. Erlangen ist der 21. Ort in Deutschland, in dem das temporäre Denkmal steht.

Die 905 Patientinnen und Patienten aus Erlangen, die in den Tötungsanstalten Pirna-Sonnenstein und Hartheim bei Linz ermordet wurden, wurden nach Erkenntnissen des Stadtarchivs jedoch nicht mit den Bussen abtransportiert, sondern mit Zügen vom Erlanger Hauptbahnhof. Bis Ende des Jahres will die Stadt Erlangen mit dem Denkmal mitten in der Stadt an die Opfer der NS-Krankenmorde erinnern.

Konzept für Erinnerungsort "HuPfla" im Entstehen

Derzeit erarbeitet die Stadt zusammen mit der Friedrich-Alexander-Universität ein Konzept für einen Erinnerungs- und Zukunftsort. Er soll bis zum Jahr 2028 im Mittelbau des Patiententrakts der HuPfla entstehen. Der Rest des 166 Meter langen, denkmalgeschützten Gebäudes war in den vergangenen Jahren im Zug der Erweiterung der Erlanger Universitätsklinik abgerissen worden. Das sorgte auch überregional für Kritik.