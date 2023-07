So will Erlangen an die NS-Verbrechen in der "HuPfla" erinnern

Viel ist nicht mehr von der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt in Erlangen übrig, in der unter den Nationalsozialisten grausame Verbrechen verübt wurden. Nach massiven Protesten konnte der Komplett-Abriss vor wenigen Jahren verhindert werden – nicht aber der Abriss der ehemaligen Hungerstationen. Nun entsteht ein "Erinnerungs- und Zukunftsort". Wie dieser aussehen könnte, zeigen die prämierten Entwürfe eines Ideenwettbewerbs, die in den kommenden zwei Jahren weiter ausgearbeitet werden.

"Enormes Potenzial": Große Ausstellungsfläche mitten in der Stadt

Der geplante "Erinnerungs- und Zukunftsort" sei deutschlandweit einzigartig, betonte Christoph Safferling, der Sprecher der Steuerungsgruppe des Projekts. Schon der Ort – mitten in der Stadt – sei ungewöhnlich: "Normalerweise sind Heil- und Pflegeanstalten, in denen Euthanasie-Morde und Medizinverbrechen stattgefunden haben, irgendwo außerhalb", sagt Safferling. Einzigartig sei auch die Größe von mehr als 2.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Das habe ein "enormes Potenzial". Für die Finanzierung laufen Gespräche mit Bund und Freistaat, sagte Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD). Auch der Bezirk Mittelfranken kündigte an, das Projekt finanziell zu unterstützen.