Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Neben Europawahl: Drei Bürgermeisterwahlen in Niederbayern

Neben Europawahl: Drei Bürgermeisterwahlen in Niederbayern

In drei niederbayerischen Gemeinden müssen die Bürger am Sonntag insgesamt zwei Kreuze beim Wahlgang machen. Neben der Europawahl stehen in Iggensbach, Osterhofen und Zeilarn nämlich auch Bürgermeisterwahlen an.