Warnung vor Gewittern und Dauerregen in Teilen Bayerns

Hochwasser: Anstieg der Pegelstände möglich

In den Hochwassergebieten könnte es erneut zu einem Anstieg der Pegelstände kommen, wie der BR-Wetterexperte Michael Sachweh betonte. Insbesondere im Laufe des Sonntags und in der Nacht auf Montag seien länger anhaltende Niederschläge zu erwarten.

Sachweh warnte davor, die Einsatzkräfte "an der Hochwasserfront" zu früh abzuziehen. Er beobachte seit dem großen Pfingsthochwasser 1999 alle größeren Hochwasserereignisse in Bayern. "Ich habe es noch nie erlebt, dass einem großen Hochwasser so wenig Zeit verblieben ist, abzufließen", so Sachweh.

Unwetter am Samstag gingen glimpflich aus

Die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag vorhergesagten Unwetter hatten sich zum Glück als weniger schwerwiegend erwiesen als befürchtet. Größere Schäden blieben in Bayern aus. Wie mehrere Polizeipräsidien am Sonntagmorgen berichteten, war die Zahl der Einsätze überschaubar.

Der Hochwassernachrichtendienst (HND) rechnete wegen der Unwetter mit einem Wiederanstieg der Isar, am Sonntagmorgen waren einzelne Wasserstände jedoch nur minimal angestiegen. Eine Meldestufe wurde nicht überschritten. Größere Schäden oder gar Verletzte gab es den Angaben nach nicht.

Wie Polizeisprecher in Rosenheim und Kempten sagten, hielt sich die Zahl der Einsätze von Polizei und Feuerwehr im normalen Rahmen. In Schwaben hagelte es lokal. Der DWD hatte zuvor mit Blick auf die vorangegangenen Hochwasser Warnungen ausgesprochen.