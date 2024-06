AfD trotzt den Skandalen – Union sucht Schuld bei Ampel

Bei allen Differenzen – in einem Punkt sind sich Politiker von Union und Ampelparteien einig an diesem Europawahlabend: "Mir macht das AfD-Ergebnis schon große Sorge", sagt CSU-Chef Markus Söder. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) spricht von einem "Alarmsignal" und einem "ganz schlimmen Tag für Deutschland". Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour bezeichnet das AfD-Abschneiden als "bestürzend", für die SPD-Chefin Saskia Esken ist es die "bitterste Pille" des Abends: Erstmals bei einer bundesweiten Wahl landet die AfD mit rund 16 Prozent auf Platz zwei.

In Ostdeutschland wird die Partei – die der Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft – sogar stärkste Kraft und lässt auch die Union klar hinter sich. Entsprechend selbstbewusst tritt AfD-Co-Chef Tino Chrupalla am Abend auf. Er schwärmt von einem "historischen Ergebnis" und richtet den Blick nach vorn – auf die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. "Mehr Rückenwind für die Landtagswahlen im Osten gibt es ja für uns nicht", sagt er. "Und wir wollen und werden auch die gewinnen."

Dickes Plus trotz "ruckeligem" AfD-Wahlkampf

Das AfD-Plus von rund 5 Prozentpunkten gegenüber 2019 ist umso bemerkenswerter, wenn man die Ereignisse der vergangenen Wochen und Monate Revue passieren lässt: Da war die Teilnahme von AfDlern am Potsdamer Geheimtreffen von Rechtsradikalen, der Wirbel um die dortigen "Remigration"-Forderungen, die Negativschlagzeilen über die beiden AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah und Petr Bystron, wegen mutmaßlicher Einflussnahme von Russland und China.

Beide wollte die AfD-Spitze im Wahlkampfendspurt verstecken. Gegen den ehemaligen bayerischen AfD-Landesvorsitzenden Bystron ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München wegen "des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern und der Geldwäsche". Krah verärgerte mit Interviewaussagen zur SS die rechten Partner der AfD in Europa.

Trotzdem machte etwa jeder sechste Wähler in Deutschland das Kreuz bei der AfD, in Ostdeutschland weit mehr als jeder Vierte. Der Wahlkampf sei "sicherlich etwas ruckelig" gewesen, sagt Chrupalla dazu. "Da sehen Sie mal, was wir für eine tolle Partei wird sind, wenn wir jetzt Zweiter geworden sind."

Die AfD, Wagenknecht und die Russlandpolitik

AfD-Co-Chefin Alice Weidel weicht der Frage aus, wie viele Prozentpunkte Krah und Bystron die AfD gekostet haben könnten. Stattdessen führt sie den Erfolg ihrer Partei bei dieser Europawahl vor allem darauf zurück, dass die Menschen "europakritischer" geworden seien. Den Leuten stinke die Bürokratie aus Brüssel. Auch den AfD-Kurs zu Russland sieht sie bestätigt und beklagt bei n-tv eine "Dämonisierung" von Wladimir Putin.

Eine andere Russlandpolitik fordert auch die zweite große Wahlgewinnerin des Abends: Sahra Wagenknecht. Sie pocht auf Verhandlungen mit Putin. "Wir merken doch, Waffenlieferungen beenden den Krieg nicht", argumentiert sie im Ersten. Es brauche eine diplomatische Initiative. Zugleich wehrt sie sich gegen Vorwürfe, mit ihrer Kritik an der "unkontrollierten Zuwanderung" rechte Positionen zu vertreten. Sie habe Sorge um "die Ärmeren" in Deutschland. "Rechts ist das nicht."

Das neu gegründetes Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) schafft es gleich bei seiner ersten Wahlteilnahme auf rund sechs Prozent. "Ich glaube, das gab es überhaupt noch nie in der bundesdeutschen Geschichte", sagt die Namensgeberin. Auch das BSW ist im Osten besonders stark: Mit etwa 13 Prozent lässt es alle Ampel-Parteien hinter sich.

Union zeigt auf die Ampel

Bei der Ursachenforschung für diese Entwicklung ist es dann vorbei mit der Einigkeit zwischen Union und Ampel-Parteien. SPD-Europa-Spitzenkandidatin Katarina Barley sieht alle Demokratinnen und Demokraten in der Pflicht, darüber nachzudenken, warum die AfD trotz aller "Skandal" so hohe Werte eingefahren habe. Dagegen zeigt CDU-Vize Jens Spahn mit dem Finger auf die Berliner Regierungskoalition. Die Politik der Ampel stärke die Extreme, vor allem die extreme Rechte. Bei vielen Menschen sitze der Frust, die Wut und Enttäuschung sehr tief – und die Ampel habe den Schlüssel dazu in der Hand, verlorenes Vertauen zurückzugewinnen

Laut dem Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap wanderten zwar von SPD und FDP viele Wählerinnen und Wähler zur AfD – 580.000 sowie 470.000. Noch größer war aber der Zustrom demnach mit 620.0000 von der Union.