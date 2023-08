Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Nächtlicher Stromausfall in Landshut

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist kurz nach Mitternacht in großen Teilen Landshuts der Strom ausgefallen. Ursache war wohl ein technischer Defekt in einem Umspannwerk. Der genaue Auslöser wird aber noch gesucht.