Dank Sané, Kane und Tel - FC Bayern gewinnt 4:0 in Bremen

FC Bayern dominant - aber ohne Kreativität

Schon die erste Halbzeit an der Weser unterstrich, wo der FC Bayern am Saisonanfang die größten Probleme hat. Rund lief beim Saisonauftakt im Team von Trainer Thomas Tuchel noch nicht viel. Mit über 70 Prozent Ballbesitz und einer beeindruckenden Passquote von 92% schnürten die Münchner die Hausherren zwar über weite Phasen in deren Hälfte ein. Doch die meisten Passaktionen waren jenseits des Strafraums - und außerhalb jeder Gefahrenzone.

Torgefahr nur durch Fernschüsse

Die besten Chancen hatten die Bayern durch Fernschüsse. Musiala (19.), Mazraoui (21.) und Goretzka (34.) schossen aber knapp vorbei oder zu direkt auf Werder-Torwart Pavlenka. Die frühe Führung durch Leroy Sané (4.) war nach einem Konter geglückt: Nach Doppelpass mit Harry Kane stürmte Sané allein aufs Werder-Tor zu und schob entspannt ein.

Die Ausnahme auf Bayernseite allerdings. Denn in den Sechzehnmeterraum ging's sonst nur selten - und dort überzeugte die Werder-Abwehr. Bremen mit der besseren Zweikampfquote (55%), im Eins-gegen-eins konnte sich Bayerns Dribbelkünstler nur selten durchsetzen. Neu-Mittelstürmer Harry Kane tauchte nur einmal gefährlich auf: Nach einer Ecke von Sané kam er am Fünfmeterraum an den Ball (25.), konnte diesen aber nicht kontrollieren und verstolperte.

Spiel flacht nach der Pause ab

Auch nach dem Seitenwechsel keine Veränderung. Die bayerischen Angriffe blieben spätestens in der am Sechzehnmeter positionierten Bremer Abwehrreihe hängen. Der SV Werder fokussierte sich mittlerweile komplett aufs Verteidigen und hoffte auf einen glücklichen Konter.

Für die wenigen Höhepunkte sorgten - wenn auch ohne Torerfolg - zunächst aber die Münchner. Kingsley Coman setzte einen Schuss aus der Drehung an den Pfosten (58.), Harry Kane scheiterte mit einem Fernschuss an Torwart Pavlenka (61.). Fast im Gegenzug setzte Werders Stage einen Fernschuss knapp am Bayern-Tor vorbei - die beste Chance der Hausherren in 90 Minuten.

Harry Kane trifft zum ersten Mal für den FC Bayern

Die Vorentscheidung dann nach 74 Spielminuten - und das mit dem Moment, auf den die Bayernfans sehnlichst gewartet haben: Harry sorgte mit seinem ersten Treffer im Trikot des Rekordmeisters für das 2:0. Endlich glückte den Bayern mal ein schneller Spielzug, Davies brachte den Ball von links zu Kane, der ganz viel Platz im Strafraum hatte - und entspannt einschob.