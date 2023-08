Nach Unwettern kommt in Bayern Bilderbuchsommer

Fast die ganze Woche erlebten wir in Bayern oft Sonnenschein mit hochsommerlichen Temperaturen. Doch es kam nahezu täglich zu örtlichen Gewittern, die in der schwül-warmen Luftmasse mitunter unwetterartig ausfielen.

Nach Unwettern weitgehend ungetrübter Sonnenschein in Bayern

Am Freitag hat sich die Großwetterlage umgestellt: Es herrscht weitgehend ungetrübter Sonnenschein. Die Unwetter haben sich verzogen, die Hitze bleibt. Dabei ist diese Umstellung beim ersten flüchtigen Blick auf die Wetterkarte gar nicht zu erkennen. Nach wie vor liegen wir in der Nähe hohen Luftdrucks. Und nach wie vor strömt aus dem Südwesten Europa schwüle und sehr warme Luft heran.

Schaut man sich aber, wie es die Experten zu tun pflegen, die Wetterkarten der höheren Atmosphäre oberhalb vier bis fünf Kilometer Höhe an, fällt der Unterschied sofort auf: Die Luft ist hier trockener und wärmer geworden und wird sich in der Folge noch weiter erwärmen.

Hitzedom über Südeuropa - Ausläufer bis nach Bayern

Es handelt sich um den Zweig eines neuen mediterranen "Heat Dome". Eine solche Situation hatten wir in diesen Sommer über Südeuropa schon einmal. Sie sorgte von Spanien im Westen bis zur Türkei im Osten für Rekordhitze und Waldbrände. Diese Heat Domes, wenn sie einmal eine größere Ausdehnung erreicht haben, sind sehr stabile Gebilde und der Grund für lang anhaltende Hitzewellen.

Eine Zunge des südeuropäischen Heat Dome reicht diesmal bis nach Bayern. Sie beschert uns seit Freitag Sonne pur. Auch am Samstag scheint von früh bis spät die Sonne. Und dieses Bilderbuchsommerwetter mit höchstens einigen, sagen wir, handverlesenen Wärmegewittern wird sich bis zum Mittwoch fortsetzen.

Temperaturen oft über 30 Grad

In dieser Zeit bleibt es schwül-heiß mit Tageshöchsttemperaturen oft über der 30 Grad - Marke. Die Nächte sind angenehm warm bis lau, sodass wir unterm Sternenhimmel bis weit in die Nacht hinein nicht frösteln müssen. Ideal für lange Biergartenabende, Grillpartys und viele andere gesellige Zusammenkünfte im Freien.

Wer unter dem Dach wohnt und nicht über eine Klimaanlage verfügt, hat allerdings so seine Probleme mit der Hitze. Während wir über die spätabendlichen 25 Grad auf der Gartenparty glücklich sind, ist dieselbe Temperatur im Schlafzimmer eine Belastung. Das Einschlafen und die Schlafqualität generell leiden unter diesen Bedingungen.

Ab Freitag Tag für Tag kühler

Voraussichtlich am Donnerstag, also pünktlich zum Ende der kalendarischen Hundstage, ist es vorbei mit dem schönen Wetter. An diesem Tag bleibt uns die hochsommerliche Wärme zwar noch erhalten, eine zunehmende Neigung zu Wärmegewittern kündet jedoch von einer Umstellung der Großwetterlage.

Von Freitag an ist es dann richtig wechselhaft, mit teils gewittrigen Regenfällen und nur gelegentlichem Sonnenschein. Dabei wird es Tag für Tag kühler. Der Bilderbuchsommer in Bayern verabschiedet sich.