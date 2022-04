Nach zwei Jahren Pause: Wieder ein Georgi-Ritt in Traunstein

Seit Wochen bereitet der Traunsteiner St. Georgs-Verein die traditonsreiche Veranstaltung vor. Beim sogenannten Rittbitten werden die verschiedensten Landgemeinden wie Siegsdorf, Chieming oder Bergen eingeladen, damit ihre Pferdehalter an der Pferdewallfahrt in Traunstein teilnehmen. In diesem Jahr werden es jedoch weniger Pferde und Reiter als sonst sein, die sich am Ettendorfer Wallfahrtskircherl segnen lassen. Der neue Vorsitzende des St. Georgs-Vereins, Simon Schreiber, rechnet mit rund 350 Pferden. Der Grund: etliche Pferdehalter haben ihre Tiere aufgegeben, weil wegen der strikten Corona-Regeln zwei Jahre lang keine Festzüge mehr stattfinden durften.

Gestriegelt und geschniegelt für den großen Tag

Herausgeputzt werden sie alle für den Georgiritt: Die mächtigen Kaltblutpferde, die Haflinger, aber auch die Ponys, die mittraben. Die Pferde-Gespanne, die die Kutschen ziehen, tragen kostbare, auf Hochglanz gebrachte Geschirre. Aufgeregt sind auch die Mitglieder der historischen Gruppen wie Landsknechte, der Eiserne Ritter oder der Lindl. Sie probieren am Osterwochenende ihre Rüstungen und Kostüme an. Manch einer übt auch das Reiten.

Neuer Herold gibt den Ton an

In diesem Jahr führt ein neuer Herold den Zug an: Simon Schreiber, der Vorsitzende des St. Georgs-Vereins wird nach dem Tod von Albert Schmid erstmals den legendären Spruch sagen: "Hie gut allweg - alten Brauches Pfleg, nach Ettendorf wir reiten - wie zu Väters Zeiten". Erst dann - mit dem Läuten der Glocken der Traunsteiner Stadtpfarrkirche - um Punkt 10 Uhr startet der Georgiritt sieben Kilometer quer durch die Stadt bis zur Ettendorfer Wallfahrtskirche, wo Rösser und Reiter gesegnet werden.

Ministerpräsident Söder kommt

Zum Traunsteiner Georgiritt werden nicht nur einige tausend Zuschauer erwartet, sondern in diesem Jahr auch der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Dass der Ministerpräsident in diesem Jahr für den Georgiritt zugesagt hat, ist für den Traunsteiner St. Georgs-Verein eine besondere Ehre. Söder wird in einer Ehrenkutsche mit dem Traunsteiner Oberbürgermeister Christian Hümmer Platz nehmen. Zuvor wird er sich in das Ehrenbuch eintragen. Um 9.30 Uhr ist er selber Zuschauer beim Schwerttanz am Stadtplatz.

Mit Schwertern den Winter vertreiben

16 Männer in bunten Kostümen und Schwertern führen vor und nach dem Georgiritt - um 9.30 Uhr und um etwa 14 Uhr - auf dem Stadtplatz den Schwerttanz auf. Dieser stellt die Austreibung des Winters durch den Frühling dar, wobei der rote Vortänzer den Frühling symbolisiert und die beiden Wurstln die Wintergeister verkörpern. Am Ende des Tanzes wird der Vortänzer auf Schwertern emporgehoben - der Winter ist vertrieben.

