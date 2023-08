Nach Zugbrand bei Traunstein: Warten auf Bodenproben

Nach dem Brand eines Wartungszuges bei Traunstein ist die Bahnstrecke zwischen Übersee und Traunstein weiterhin nur eingleisig befahrbar. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Strecke so schnell wie möglich wieder vollständig befahrbar zu machen. Das teilte die Bahn auf BR-Anfrage am Dienstag mit. "In den vergangenen Stunden haben wir uns vor allem auf die Sanierung des durch ausgelaufenen Diesel verunreinigten Bodens konzentriert", erklärte ein Bahn-Sprecher.

Warten auf die Auswertung von Bodenproben

Bevor über das weitere Vorgehen entschieden werden könne, müssten Bodenproben entnommen und ausgewertet werden. Erste Ergebnisse werden für Mittwoch erwartet, erklärte der Bahn-Sprecher weiter. "Erst danach können wir prognostizieren, wann der Streckenabschnitt wieder vollständig befahrbar sein wird."

Weiter Einschränkungen zwischen München und Salzburg

Betroffen sind sowohl die Fernverkehrszüge der Bahn zwischen München und Salzburg als auch die Regionalzüge der Bayerischen Regiobahn. Laut Deutscher Bahn fallen bis auf weiteres unter anderem alle Railjet-Züge zwischen München und Salzburg aus. Die BRB plant nach eigenen Angaben derzeit mit je einem Zug pro Stunde in Richtung München und in Richtung Salzburg. Die genauen Fahrzeiten kann die BRB nicht vorhersagen und bittet Kunden, sich online zu informieren.

Hunderte Fahrgäste gestrandet

Wegen des Feuers war der Abschnitt auf der Strecke zwischen München und Salzburg am Sonntagnachmittag zunächst komplett gesperrt worden.

Am Sonntagabend waren wegen des Unglücks zunächst Hunderte Fahrgäste in Traunstein gestrandet und warteten noch um 22 Uhr auf die Weiterreise. Der Ersatzverkehr dort lief zwischen Übersee und Traunstein mit Taxen und Großraumtaxen. Nach Angaben der BRB war es nicht möglich, einen Busanbieter für den Schienenersatzverkehr zu gewinnen. Auch in Übersee hatten nach Augenzeugenberichten zeitweise Hunderte Fahrgäste gewartet. Die Malteser hatten am Abend Wasserflaschen an die Wartenden verteilt.

BR24live vom Montag: Brennender Zug bei Traunstein