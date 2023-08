Pannenserie: Baerbock gibt Reise in Pazifik-Region endgültig auf

Delegatio: "Das ist alles sehr misslich"

Aus der Delegation war von einer am Ende schweren Entscheidung die Rede. "Das ist alles sehr misslich", hieß es. In den kommenden Monaten werde es darauf ankommen, den entstandenen Schaden wieder gut zu machen.

So müssten nun voraussichtlich hochrangige Beamte zu den geplanten Stopps in Australien, Neuseeland und Fidschi zu Gesprächen und wichtigen Terminen reisen. Der abgebrochene Flug müsse politisch nachgearbeitet werden. Der Indo-Pazifik bleibe Schwerpunkt für die Bundesregierung.

Reise sollte Allianz für den Ukraine-Konflikt stärken

Eine Woche hatte sich Baerbock Zeit nehmen wollen, um im pazifischen Raum deutsche - und europäische - Flagge zu zeigen. Ein wichtiges Signal wollte die Bundesaußenministerin setzen, die Unterstützung der Länder für die strikte Verurteilung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in den Vereinten Nationen würdigen.

"Trotz einer Riesenentfernung von mehr als 16.000 Kilometern können wir uns wie enge Nachbarn aufeinander verlassen, als gute Freunde voneinander lernen und uns als strategische Partner gegenseitig unterstützen", hatte Baerbock betont. Das "Band der Zusammenarbeit, das uns mit unseren Wertepartnern rund um den Globus verbindet", wollte sie enger ziehen - gerade mit Blick auf das zunehmend aggressive Auftreten Chinas in der Region.

Baerbock will Erwartungen nicht enttäuschen

Für den heutigen Dienstag war in Australien zudem die Rückgabe von Kulturgütern aus der Kolonialzeit an das indigene Volk der Kaurna geplant. Die australische Außenministerin Penny Wong soll Termine auf einem Delegiertentreffen ihrer Partei extra so gelegt haben, dass sie Baerbock trotzdem empfangen kann. In Fidschi ging es um die Eröffnung der ersten deutschen Botschaft in dem Inselstaat.

Diese Erwartungen will Berlin nicht enttäuschen. Das Signal dürfe nicht sein: Jetzt reicht's, man habe es mehrfach probiert, nun fliege man wieder zurück, hieß es in Baerbocks Delegation. Zumal es in nächster Zeit angesichts eines eng gedrängten Terminkalenders auch keine Luft für einen raschen Nachholtermin gebe.

Vorläufig scheint die "Riesenentfernung" zum Pazifik für Deutschland jedoch unüberwindbar zu sein. "Manchmal ist es wirklich verflixt", sagte Baebrock noch an Bord der Regierungsmaschine, einen Termin für eine erneute Pazifik-Reise der Ministerin gibt es bislang nicht, vorerst kehrt sie nach Deutschland zurück - per Linienflug.

