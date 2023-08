Fünf Menschen zwei Stunden in Aufzug am Ostbahnhof gefangen

Fünf Menschen, darunter ein zweijähriges Kleinkind und zwei Jugendliche, haben am Münchner Ostbahnhof knapp zwei Stunden lang in einem Aufzug festgesteckt. Der Aufzug sei am Montagnachmittag zwischen zwei Etagen steckengeblieben, woraufhin die Fahrgäste durch den Notrufknopf die Feuerwehr alarmierten, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Warum die Technik des Aufzugs ausfiel, sei noch unklar.

Rettung über eine Klappleiter

Die herbeigerufenen Feuerwehrkräfte verschafften sich zuerst gewaltsam Zugang zum Maschinenraum und versuchten dort, den Fahrkorb wieder in Bewegung zu setzen. Doch alle Versuche scheiterten.

Schließlich mussten die Einsatzkräfte mit einer Säbelsäge und einem Winkelschleifer eine Metallkonstruktion zwischen der Dachluke und dem Aufzug absägen, um die eingeschlossenen Menschen zu befreien.

Diese konnten anschließend über eine Klappleiter aus dem Aufzug klettern. Die zwei Erwachsenen, zwei Jugendlichen und ein Kleinkind blieben trotz Außentemperaturen von circa 30 Grad unverletzt.

Mit Informationen von dpa