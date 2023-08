Traunstein: Fliegerbombe ohne Zündung entfernt

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Traunstein ist am frühen Abend erfolgreich entfernt worden. Sie war gegen Nachmittag bei Bauarbeiten im Ortsteil Haslach gefunden worden. Die Anwohner können in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.