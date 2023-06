Nach Unfall bei Feuer-Show: Würzburger Club öffnet wieder

In einer Diskothek in der Würzburger Innenstadt wurde ein junger Mann vor gut drei Wochen bei einer Feuer-Show schwer verletzt. Am heutigen Freitag öffnet der Club wieder. Das teilt der Betreiber bei Instagram mit. Wie dort zu lesen ist, habe man die Zeit der vorübergehenden Schließung durch die Behörden – etwa aufgrund von Brandschutzmängeln – genutzt, um die von der Stadt verlangten Maßnahmen umzusetzen und das Personal "in allen relevanten Sicherheitsmaßnahmen" zu schulen.

Club-Besucher von Flammen auf der Theke erfasst worden

Mitte Mai war es in dem Club zu dem folgenschweren Unfall gekommen: Ein Handy-Video des Abends von dem Vorfall, das in den Sozialen Netzwerken kursiert, zeigt, dass für eine Feuer-Show ein Bartresen in Brand gesetzt wurde. Eine Mitarbeiterin schüttete zudem Alkohol auf die Flammen. Das Feuer griff schließlich auf einen Club-Besucher über, der schwere Brandverletzungen an Oberkörper und Gesicht erlitt, mittlerweile das Krankenhaus jedoch wieder verlassen konnte.

Polizeiliche Ermittlungen laufen weiter

Nach wie vor ermittelt die Polizei gegen eine Disco-Mitarbeiterin. Sie soll als geplante Showaktion brennende Getränke auf der Bar-Theke ausgebracht haben. Einem Polizeisprecher zufolge werde geklärt, ob es noch andere Verantwortliche gebe. Weiterhin müsse geklärt werden, ob es sich bei dem Vorfall um fahrlässige Körperverletzung handelt. Außerdem werde der Verdacht auf Herbeiführung einer Brandgefahr untersucht.

Kontrolleure stellten Brandschutzmängel fest

Gleich nach dem Feuer-Unfall musste die Diskothek in der Augustinerstraße schließen. Wie die Pressestelle der Stadt Würzburg damals mitteilte, sei bei einer Ortsbegehung mit dem Ordnungsamt, dem Amt für Zivil- und Brandschutz und der Bauaufsicht eine Mängelliste erstellt worden. Die Stadt habe dabei etwa Mängel im Baurecht, im Brandschutz sowie organisatorische Mängel bei der Betriebsführung festgestellt.

Der Unfall wäre vermeidbar gewesen, denn die Feuershow am Tresen hätte so nicht stattfinden dürfen. Für die Feuer-Show am Tresen in der Würzburger Diskothek habe es keine Ausnahmegenehmigung gegeben, es sei auch keine beantragt worden, heißt es von der Stadt Würzburg. Hier habe es sich auch nicht "nur um ein paar brennende Schnapsgläser" gehandelt, sondern um "eine Theke, die komplett runter brennt."