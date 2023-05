Nach Feuer-Unfall in Würzburg: Ermittlungen gegen Club-Betreiber

Nachdem ein Besucher eines Würzburger Clubs am Samstag bei einer Feuershow schwere Brandverletzungen erlitten hat, ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und des Verdachts auf Herbeiführen einer Brandgefahr. Wie Polizeisprecher Martin Kuhn gegenüber BR24 erklärte, richten sich die Ermittlungen gegen die Bardame, die die Theke in Flammen gesetzt haben und den Besucher mit brennbarer Flüssigkeit getroffen haben soll.

Untersuchung der Verantwortlichkeit und des Brandschutzes

Außerdem wird gegen den oder die Verantwortlichen an dem besagten Abend und den Betreiber des Clubs ermittelt. Konkret soll geklärt werden, ob es sich bei dem Vorfall um fahrlässige Körperverletzung handelt. Außerdem wird der Verdacht auf Herbeiführung einer Brandgefahr untersucht. Hierbei werde auch der Brandschutz und die Brandschutzmaßnahmen überprüft.

Gemeinsam mit der Stadt Würzburg unternehme die Polizei in Sachen Gefahrenvorsorge die nötigen Schritte, um eine Wiederholung des Vorfalls zu verhindern. Wie Kuhn weiter mitteilte, ist das Opfer schwer verletzt und befindet sich nach wie vor im Krankenhaus. Der Mann konnte bislang noch nicht vernommen werden. Laut Mainpost wurde der Mann aus dem Landkreis Main-Spessart noch in der Nacht des Unfalls mit einem Hubschrauber in eine Nürnberger Klinik geflogen und dort in ein künstliches Koma versetzt.

Betreiber bedauert Vorfall auf Social Media

Frank Knüpfing, Geschäftsführer der Odeon Lounge GmbH, schrieb am Dienstagabend auf Instagram: "Liebe Gäste, wir stehen selbst noch unter Schock und können kaum fassen, was am Samstag in der ODEON Lounge an einer unserer Bars passiert ist. Es hätte niemals geschehen dürfen, dass ein Gast, der zu uns kommt um eine gute Zeit zu verbringen, am Ende des Abends mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert wird. Unsere Gedanken sind bei dem jungen Mann. Wir hoffen dass er möglichst schnell und vollständig wieder gesund wird." Anfragen von Seiten der Medien wurden vom Geschäftsführer bislang nicht beantwortet.

Besucher kritisieren illegale Feuer-Shows im Club

Besucher des Clubs schrieben in den Sozialen Medien, dass es des Öfteren solche Feuer-Shows gegeben habe und riefen teilweise dazu auf, den Club zu boykottieren. Noch am Montag wurde auf der Homepage und auf der Facebook-Seite des Würzburger Clubs für weitere Veranstaltungen geworben. Die Kommentarfunktion auf der Facebook-Seite wurde jedoch abgeschaltet, Kommentare nach Angaben von Usern sogar gelöscht. Mittlerweile musste der Club nach einer Ortsbegehung des Clubs durch Mitarbeitende der Fachabteilung Bauaufsicht, des Ordnungsamts und des Amts für Zivil- und Brandschutz am Dienstag wegen diverser Mängel – auch beim Brandschutz – vorübergehend schließen.

Offenes Feuer in Diskothek verboten

Der Unfall wäre vermeidbar gewesen, denn die Feuershow am Tresen hätte so nicht stattfinden dürfen. Veranstaltungen mit über 200 Plätzen fallen unter die Versammlungsstättenverordnung. Hier gilt grundsätzlich ein Verbot von offenem Feuer in geschlossenen Räumen. Für die Feuershow am Tresen in dem Würzburger Club habe es keine Ausnahmegenehmigung gegeben, heißt es von der Stadt Würzburg.