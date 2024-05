Rinder laufen auf die A7 – Autobahn bei Illertissen gesperrt

Gegen 15 Uhr seien am Dienstag die ersten Mitteilungen über drei entlaufene Rinder an der A7 eingegangen, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten mit. Die Tiere hätten sich zunächst im Bereich der Anschlussstelle Illertissen lediglich auf dem Grünstreifen zwischen dem Wildschutzzaun und dem Standstreifen befunden – seien dann aber auf die Fahrbahn gelaufen. Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Norden zwischen Altenstadt und Illertissen sowie in Richtung Süden zwischen Vöhringen und Illertissen.

Rind geriet zwischen Leitplanken der A7 und musste befreit werden

Eines der Rinder blieb auf Höhe der Anschlussstelle Illertissen auf der Autobahn. Ein zweites Tier lief entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Vöhringen. Ein drittes Tier gelangte auf den Grünstreifen zwischen den Leitplanken, die die beiden Fahrbahnen trennen. Die Autobahnmeisterei musste die Leitplanken öffnen, um das Tier zu befreien.

Veterinär soll entlaufenes Rind an der Autobahn betäuben

Zwei der drei Rinder auf der A7 konnten am Dienstagnachmittag wieder eingefangen werden. Ein drittes entwischte am Parkplatz Tannengarten. Gegen 17.00 Uhr teilte die Polizei mit, ein Veterinär solle mit einem Betäubungsgewehr helfen, das letzte der drei Tiere einzufangen. Sach- oder Personenschäden gab es bis zu diesem Zeitpunkt nach Angaben der Polizei nicht. Die Tiere stammen von einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Umgebung.