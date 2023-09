Nach Messerstecherei in Würzburg: Hunderte nehmen Abschied

Privates Treffen über soziale Netzwerke organisiert

Die Veranstaltung war privat organisiert worden. In Sozialen Medien wurde darauf aufmerksam gemacht. So hat auch die Polizei von dem geplanten Treffen am Tatort erfahren. Ein Polizeisprecher sprach von einer "friedlichen Veranstaltung" mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Polizeibeamte waren vor Ort, um die umliegenden Straßen zu sperren. Um 21.15 Uhr hat die Polizei die Straßen rund um den Haugerkirchplatz wieder für den Verkehr freigegeben.

Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Der 28-Jährige war bei einer Messerstecherei am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek in der Würzburger Innenstadt getötet worden, zwei weitere Männer wurden schwer verletzt. BR24 berichtete. Die Polizei hat daraufhin einen 22-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags ordnete ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft an. Der 22-Jährige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Nach Streit Messer gezückt

Auslöser war nach Informationen der Polizei wohl ein Streit zwischen dem 22-Jährigen und einer Gruppe von drei Männern. Der mutmaßliche Täter soll schließlich ein Messer gezogen und den anderen Männern Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben. Der 28-Jährige erlag auf dem Weg ins Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Zwei weitere junge Männer, 32 und 27 Jahre alt, wurden schwer verletzt. Sie konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind laut Polizei weiterhin unklar. Die Kripo Würzburg ermittelt. Der Fokus liege dabei insbesondere auf dem Ablauf der Tat und auf den Hintergründen für die Auseinandersetzung zwischen dem 22-Jährigen und der Personengruppe. Dabei soll auch geklärt werden, ob möglicherweise weitere Personen involviert waren. Zahlreiche Zeugenvernehmungen stehen nach Polizeiangaben noch aus.