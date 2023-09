Messergewalt und Migration: Was Statistik und Forschung aussagen

Keine Statistik zu verurteilten Tätern im Phänomenbereich Messerangriffe

Die ausgewerteten polizeilichen Kriminalstatistiken von BKA, LKA Bayern und Bundespolizei haben alle einen entscheidenden Nachteil: Erfasst werden ausschließlich Tatverdächtige. Ob diese am Ende der Ermittlungen auch tatsächlich als Täter der ihnen zur Last gelegten Straftat verurteilt wurden, wird nicht erfasst. Erst nach einem rechtsstaatlichen Verfahren vor einem Gericht mit einem rechtskräftigen Urteil gilt eine Person in Deutschland als verurteilter Straftäter. Dazu gibt es keine Zahlen, denn eine statistische Auswertung von bundesweiten Gerichtsurteilen zu Gewalttaten mit der Tatwaffe Messer existiert nicht. Das teilt das Bundesjustizministerium dem #Faktenfuchs auf Anfrage mit.

Auch in Bayern lägen derartige Auswertungen nicht vor, so das Bayerische Staatsministerium der Justiz. Allerdings wird in der Strafverfolgungsstatistik die Zahl der "Abgeurteilten und Verurteilten" geliefert. Die Zahl der Abgeurteilten setzt sich zusammen aus der Zahl der Verurteilten und den Personen, gegen die das Verfahren nach Eröffnung der Hauptverhandlung anderweitig rechtskräftig endete, beispielsweise durch einen Freispruch oder die Einstellung des Strafverfahrens. In der Strafverfolgungsstatistik wird laut Bayerischem Justizministerium aber nur nach Straftatbeständen unterschieden, nicht nach Modalitäten der Tatbegehung, beispielsweise dem Tatwerkzeug. "Daher können aus den genannten Statistiken auch keine Aussagen über Messerattacken im Zusammenhang mit Tätern nicht-deutscher Herkunft getroffen werden", so das Bayerische Justizministerium.

Mit den Angaben der Behörden lässt sich die Behauptung, dass vor allem Menschen mit Migrationshintergrund oder Ausländer für Messerangriffe verantwortlich seien, also nicht prüfen.

Frage nach den Vornamen

Wenn Statistiken "deutsche" und "nicht-deutsche" Tatverdächtige unterscheiden, vermuten manche, dass sich unter den deutschen Tatverdächtigen hauptsächlich Menschen mit Migrationshintergrund befänden. Der AfD-Politiker Rudolf Müller war von 2017 bis 2022 Landtagsabgeordneter im Saarland. Er fragte 2019 die dortige Landesregierung, welche Vornamen bei den "als Täter aufgeführten deutschen Staatsbürgern" von Messer-Delikten besonders häufig vorkämen. Die Antwort der Landesregierung: "Michael, Daniel und Andreas" seien die häufigsten Vornamen der deutschen Tatverdächtigen, gefolgt von "Sascha, Thomas, Christian und Kevin".

Allerdings sagen auch die gelieferten Vornamen nicht zwingend etwas über den möglichen Migrationshintergrund der Tatverdächtigen aus. Schließlich könnte auch eine Einwandererfamilie ihr Kind Michael nennen oder eine deutsche Familie ohne Migrationsgeschichte ihr Kind Mohammed. Dementsprechend ist auch die Frage nach Vornamen dahingehend nur bedingt aussagekräftig.

Studie: Kein Zusammenhang zwischen Messerattacken und Staatsangehörigkeit

Allerdings gibt es nicht nur die Polizeilichen Kriminalstatistiken oder die Auswertungen der Justiz. Auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigen sich mit der Frage, ob Messerkriminalität beispielsweise mit der Staatsangehörigkeit in einem kausalen Zusammenhang steht.

So verweist das Bundesjustizministerium in seiner Antwort an den #Faktenfuchs auf eine Studie aus dem Jahr 2022 der Kriminologischen Zentralstelle (KrimZ), die unter anderem von Elena Rausch veröffentlicht wurde und den Titel "Ausmaß und Entwicklung der Messerkriminalität in Deutschland" trägt. Doch auch hier existiere das Problem, dass es in den Statistiken höchstens die Unterscheidung "deutsch" oder "nicht-deutsch" gebe, sagt Rausch. "Und das umfasst eben nicht den Migrationshintergrund, sondern die Staatsangehörigkeit. Und das Gleiche ist in der Forschung der Fall." Die Juristin konnte für die Studie lediglich auf die Staatsangehörigkeit der Täter als Variable zurückgreifen.

Für die Studie hat Rausch mit ihren Kolleginnen und Kollegen das Phänomen Messerkriminalität am Beispiel des Bundeslandes Rheinland-Pfalz analysiert. Dabei wurden Urteilstexte von 519 rechtskräftig wegen schwerer Gewaltkriminalität verurteilten Personen ausgewertet. Die Forscherinnen und Forscher untersuchten die Jahre von 2013 bis 2018. "Wir haben geschaut, bei wie vielen tatsächlich ein Messer eingesetzt wurde. Wir haben bestimmte Merkmale verglichen, die in der öffentlichen Diskussion eine Rolle spielen", erklärt Elena Rausch das Vorgehen im #Faktenfuchs-Interview.

Die Forscherinnen und Forscher analysierten die Zahlen auf Merkmale wie Alter der Täter, deren Staatsangehörigkeit, Geschlecht und die Tatumstände – ob es ein zufälliger Angriff im öffentlichen Raum war oder ob sich Täter und Opfer vorher bereits kannten.

Die Studie zeigt, dass ein "massiver Anstieg" der Messergewalt nicht nachgewiesen werden könne und dass es "keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen Messerkriminalität und schwerer Gewaltkriminalität insgesamt hinsichtlich der untersuchten Variablen, insbesondere der Staatsangehörigkeit, gibt". Das heißt, dass die Studie keinen Zusammenhang zwischen der Staatsangehörigkeit und dem Einsatz eines Messers bei einem Gewaltdelikt nachweisen konnte.

"Als Fazit muss man sagen, dass wir diese ganzen Narrative, die es in der öffentlichen Diskussion gibt, nicht bestätigen konnten". (Elena Rausch, Autorin einer Studie zum Thema Messerkriminalität)

Expertin: Zufallsopfer sind selten

Obwohl es keine entsprechenden Daten dazu gibt, wird Messerkriminalität oft einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zugeschrieben. Woran liegt das? "Ich glaube, dass das viel an der medialen Berichterstattung liegt und an der Wahrnehmung, die dadurch auch geprägt ist", sagt Elena Rausch von der Kriminologischen Zentralstelle. Der Juristin zufolge spielen die Messerattacken im öffentlichen Raum, bei denen ein Täter ihm unbekannte Opfer attackiert, eine große Rolle in den Medien. Derlei Attacken erzeugten ein großes Echo und beeinflussten auch die breite gesellschaftliche Wahrnehmung zum Thema Messergewalt. "Das spiegelt aber nicht unbedingt die Realität wider. Das ist ein sehr selektiver Ausschnitt der Messergewalt, wie sie insgesamt stattfindet", sagt die Expertin.

In ihrer Studie hat Rausch auch die Täter-Opfer-Beziehung analysiert. Meist handelte es sich bei den Messerattacken um Taten, bei denen sich Täter und Opfer kannten. Messerangriffe im öffentlichen Raum auf Unbekannte, also auf "absolute Zufallsopfer", machen laut der Studie weniger als fünf Prozent aller Fälle aus. Das heißt, "das, worüber wir immer diskutieren und was immer diesen großen Aufschrei auslöst, das sind ganz schreckliche einzelne Delikte", konstatiert die Wissenschaftlerin.

Sie beobachte vielmehr, dass Messer häufig "im Kontext von Partnerschaftsgewalt bei Femiziden eingesetzt werden. Und das sind auch extrem schreckliche Delikte, unter Umständen nicht minder schrecklich als die, die einen Aufschrei auslösen." Rausch zufolge lösen solche Taten in der Medienlandschaft aber "eigentlich nie ein derartiges Echo" aus. Man finde dazu "nicht mal ansatzweise so viele Berichte oder Auseinandersetzungen".

Eine Studie der Macromedia Hochschule zeigte 2019 zudem, dass über Straftaten, an denen Flüchtlinge und Migranten beteiligt sind, besonders intensiv in den Medien berichtet wird. Demnach wurden ausländische Tatverdächtige 2019 in Fernsehberichten 19 Mal häufiger erwähnt, als es ihrem statistischen Anteil entspricht. In Zeitungsberichten lag die Zahl laut Studie sogar beim 32-fachen. Der Autor der Studie, der Journalistik-Professor Thomas Hestermann, bilanziert: "Der gewalttätige Ausländer ist eine zentrale Angstfigur im deutschen Journalismus".

Mehr Anzeigen gegen "fremde" Tatverdächtige

Christian Pfeiffer ist ehemaliger Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Der Jurist und Kriminologe weist auf einen weiteren Fakt hin, der ihm zufolge in Bezug auf die Polizeiliche Kriminalstatistik nicht außer Acht gelassen werden dürfe. Pfeiffer hat mit seinem Forscherteam untersucht, welche Faktoren dazu beitragen, dass Opfer einer Straftat diese anzeigen. 2018 veröffentlichten er und sein Team die Studie mit dem Titel "Zur Entwicklung der Gewalt in Deutschland - Schwerpunkte: Jugendliche und Flüchtlinge als Täter und Opfer". Die Opferbefragungen in Niedersachsen hätten ein Grundmuster bestätigt: "Je fremder der Täter ist, umso mehr wird er angezeigt". Die Studienautoren begründen das wie folgt: Wenn ein Opfer den Täter nicht kenne, steige die Anzeigenquote. Bei einem Täter aus dem persönlichen Umfeld des Opfers zögerten Opfer eher, diesen anzuzeigen. Hintergrund sei die Befürchtung, sich für die Anzeige rechtfertigen zu müssen oder gar vom Täter unter Druck gesetzt zu werden.

Ein ähnliches Grundmuster zeige sich, wenn der Täter dem Opfer nicht nur unbekannt, sondern zudem nicht-deutsch ist. Für Minderheitenangehörige könne sich daraus eine erhöhte Wahrscheinlichkeit ergeben, wegen einer Straftat angezeigt zu werden, so ein weiteres Ergebnis der Studie. Allerdings erhöhe sich das Anzeigerisiko auch, wenn das Opfer und der Täter beide nicht-deutsch sind, aber aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen stammen.

Wenn das Opfer allerdings nicht-deutsch ist und der Täter ein Deutscher, dann zeigen die Opfer die Tat "erheblich seltener an als andere Täter, die ihnen ethnisch fremd sind". Die Forscher begründen das damit, dass die befragten Jugendlichen aus Migrantengruppen "teilweise der deutschen Polizei eine Parteinahme für den von ihnen beschuldigten deutschen Täter unterstellen und deswegen auf eine Anzeige verzichten, oder dass sie generell den Kontakt zur deutschen Polizei scheuen".

Dieser Einschätzung schließt sich auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) an, ein gewerkschaftlicher Berufsverband von Kriminalpolizistinnen und Kriminalpolizisten. Man könnte sagen – etwas pauschalisiert: "dass Deutsche eher geneigt sind, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten als vielleicht Zugewanderte, die gerade erst hier angekommen sind", schreibt der BDK auf seiner Internetseite. Dabei spielten unter anderem mögliche Ressentiments von Zuwanderern gegenüber der Polizei und Sprachbarrieren eine Rolle.

Kriminologe: Diskussion dient politischer Agenda

Dirk Baier von der Hochschule Zürich arbeitete an der zitierten Studie von Christian Pfeiffer mit. Aus kriminologischer Perspektive müsse man "ganz klar sagen, Staatsangehörigkeit oder Geburtsland haben nichts mit Kriminalität zu tun. Also sind sie nie Ursachen von Kriminalität". Baier sieht in der Diskussion vielmehr eine politische Agenda. Wer Kriminalität mit Migranten oder Flüchtlingen in Verbindung bringe, könne auch schnell eine vermeintlich einfache Lösung anbieten: "Die dann lautet: Wir müssen die ja nur aus Deutschland rausbringen, dann haben wir keine Kriminalitätsprobleme." Das sei aber viel zu kurz gedacht, so Baier.

Aus der Praxis berichten kann Rafael Behr. Er ist Professor für Polizeiwissenschaften an der Polizeiakademie Hamburg und war selbst jahrelang als Polizeibeamter in Hessen im Einsatz. Ihm zufolge ist es aus soziologischen Gründen nachvollziehbar, dass sich ein Teil der Öffentlichkeit bei Messerangriffen auf die Nationalität oder den Migrationshintergrund von Tätern fixiere. "Aber das hat mit der Tat und mit dem Messer nichts zu tun, sondern das sind andere Dimensionen. Das ist Fremdenangst, das ist Angst vor uneinschätzbaren Personen und Menschen", sagt der Soziologe im Gespräch mit dem #Faktenfuchs. Unter kriminalistisch-kriminologischen Gesichtspunkten würden aber andere Attribute eine größere Rolle spielen "als die Nationalität, der Migrationshintergrund oder auch der ethnische Hintergrund".

Behr zufolge seien schon "ganz viele Leute" an der Theorie, dass Menschen aus einem anderen Kulturkreis "Dinge tun, die man hier überhaupt nicht tun könnte" gescheitert und verweist dabei auf die Ermittlungen der Polizei im NSU-Komplex: "Wie sehr sich da die Profiler geirrt haben, weil sie sagen, das war eine Tatbegehungsweise, die ein Europäer nie tun würde." Hintergrund ist, dass während der NSU-Mordserie ein Kriminalpolizist in einer Akte bzgl. der Morde schrieb: "Vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems verortet ist. Auch spricht der die Gruppe prägende rigide Ehrenkodex eher für eine Gruppierung im ost- bzw. südeuropäischen Raum (nicht europäisch westlicher Hintergrund)". Die NSU-Morde aber wurden bekanntlich von deutschen Rechtsextremen begangen.

Fazit

Die offiziellen Polizeilichen Kriminalstatistiken zählen seit 2020 die Straftaten im Phänomenbereich Messerangriffe. Allerdings werden diese nicht oder nur bedingt nach der Staatsangehörigkeit der Tatverdächtigen ausgewertet. Aus rechtlichen Gründen wird nicht erhoben, wie viele Tatverdächtige einen Migrationshintergrund haben. Die Behauptung, dass vor allem Menschen mit Migrationshintergrund oder Ausländer Messerangriffe verübten, ist nicht be- oder widerlegbar. Zudem werden in den Statistiken nur Tatverdächtige geführt. Nicht erfasst wird, ob diese auch die tatsächlichen Täter waren.

Die vom #Faktenfuchs befragten Experten sagen, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen Messergewalt und der Staatsangehörigkeit der Täter gebe. Eine Studie belegt das anhand der Zahlen von rechtskräftig verurteilten Gewalttätern, die ein Messer eingesetzt haben. Die Studie zeigte außerdem: Meist handelte es sich bei den Messerangriffen um Taten, bei denen sich Täter und Opfer kannten. Messerangriffe im öffentlichen Raum auf vollkommen Unbekannte machten weniger als fünf Prozent aller Fälle aus.